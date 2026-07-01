Toyota Yaris Cross Full Hybrid ή Peugeot 2008 mild hybrid – Ποιο best-seller προτιμάς

Τα δύο πρώτα σε πωλήσεις B-SUV στην ελληνική αγορά μπαίνουν απέναντι, με διαφορετική hybrid φιλοσοφία, διαφορετικό χαρακτήρα και τιμές που τα τοποθετούν στην καρδιά της πιο εμπορικής κατηγορίας.

Η κατηγορία των B-SUV είναι σήμερα η πιο δυνατή της ελληνικής αγοράς και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθεί το Peugeot 2008. Πρόκειται για δύο μοντέλα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού έχουν καταφέρει να κερδίσουν το κοινό με διαφορετικό τρόπο.

Το ένα ποντάρει στην full hybrid τεχνολογία της Toyota, στην οικονομία και στη μακροχρόνια εγγύηση. Το άλλο απαντά με πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, έντονο design, Peugeot i-Cockpit και mild hybrid λογική.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ποιο είναι φθηνότερο. Είναι ποιο ταιριάζει καλύτερα στον οδηγό που θέλει ένα σύγχρονο, οικονομικό και εύχρηστο B-SUV για καθημερινή χρήση, οικογενειακές ανάγκες και χαμηλό κόστος μετακίνησης.

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