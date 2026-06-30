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30.06.2026 11:15

Ποιο είναι το αγαπημένο B-SUV των Ελλήνων – Πούλησε 1.191 αυτοκίνητα σε έναν μήνα

30.06.2026 11:15
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Η κατηγορία των B-SUV είναι σήμερα ίσως η πιο «καυτή» της ελληνικής αγοράς. Συνδυάζει τις διαστάσεις που βολεύουν στην πόλη, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης που θέλει ο Έλληνας οδηγός και την πρακτικότητα που ζητά μια οικογένεια, χωρίς το κόστος χρήσης και αγοράς ενός μεγαλύτερου SUV.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Toyota Yaris Cross δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές μοντέλο. Είναι το μοντέλο που δείχνει να έχει βρει ακριβώς τη συνταγή της επιτυχίας. Τον Μάιο του 2026, το ιαπωνικό B-SUV ταξινόμησε 1.191 αυτοκίνητα, επίδοση που του έδωσε με διαφορά την πρώτη θέση στην κατηγορία.

Από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τον Μάιο, το Yaris Cross έφτασε τις 3.674 ταξινομήσεις, κρατώντας επίσης την κορυφή στο σύνολο της κατηγορίας. Το ενδιαφέρον είναι πως οι συγκεκριμένες ταξινομήσεις αφορούν το pre-facelift μοντέλο, καθώς προσεχώς αναμένεται και η ανανεωμένη έκδοση, η οποία έρχεται να πατήσει πάνω σε μια ήδη εξαιρετικά ισχυρή εμπορική βάση.

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