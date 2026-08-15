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15.08.2026 12:57

Φθορά για την ΕΛΠΙΔΑ, αλλά όχι και σενάρια μη καθόδου στις εκλογές

15.08.2026 12:57
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Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου – πριν σταματήσουν δηλαδή οι έρευνες για την περίοδο των διακοπών – έδειχναν ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρούσε. Και επίσης οι αποχωρήσεις ακόμα και κορυφαίων στελεχών από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έφτιαξαν εξ’ αντικειμένου ένα κλίμα φθοράς.

Προφανώς το εγχείρημα έχει δυσκολίες, που ίσως γίνουν μεγαλύτερες εάν η Καρυστιανού δεν συγκρατήσει δυνάμεις.

Αλλά αυτό απέχει πολύ από τα σενάρια που είδαν τη δημοσιότητα περί μη καθόδου τελικά του κόμματος στις εκλογές. Η εκτίμηση ή ισχυρισμός κάποιων ότι θα φυλλορροήσει τόσο η ΕΛΠΙΔΑ που θα καταστεί μονόδρομος η απόσυρση από την κούρσα των εκλογών δεν έχει καμία βάση ούτε με προθέσεις, ούτε με υπολογισμούς.

Και πάντως είμαστε μακριά ακόμα από τις κάλπες για να διατυπώνονται τέτοιες απόψεις.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08.2026 14:45
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