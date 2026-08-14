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14.08.2026 13:09

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

14.08.2026 13:09
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Η διαδικτυακή κόντρα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον γνωστό σκιτσογράφο, Στάθη Σταυρόπουλο, σχετικά με τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκε και σήμερα, στο Χ.

Την αρχή έκανε ο Α. Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του σημείωσε ότι «η διαφωνία μου με τον Στάθη Σταυρόπουλο για την Ευγενία Μανωλίδου και τις εκπομπές στο αδιόφωνο του ΣΚΑΪ με τον Άρη Πορτοσάλτε για την “Ελληνική Μυθολογία” κατέληξε σε έναν γόνιμο δημόσια διάλογο».

«Τα Αρχαία Ελληνικά τελικά πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, ως μία νεκρή Γλώσσα άξια πλέον σήμερα μόνον για μελέτη σε ένα εργαστήριο ή σε μια βιβλιοθήκη ή για απαγγελία ή ως μία ζωντανή Γλώσσα όπως όλες οι άλλες. Από την απάντηση που θα δώσει κάποιος σε αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθεί και ο τρόπος της διδασκαλίας τους και το εάν πχ βίντεο στα οποία κάποιος πχ η Ευγενία, μιλάει Αρχαία Ελληνικά κάνουν καλό ή κακό. Είναι γραφικά ή χρήσιμα», συνέχισε καταλήγοντας: «Τελικά κύριε Σταυρόπουλε, έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος και σας ευχαριστώ».

Ο «Στάθης» δεν άφησε το σχόλιο να… πέσει κάτω και με απάντησή του στην ανάρτηση Γεωργιάδη, τόνισε δηκτικά ότι «παραλείψατε να πείτε οτι είμαι ρατσιστής και φαλλοκρατης,αλλά λέτε οτι είμαι απλώς κακός. Εγώ εξακολουθώ να λεω οτι η Ακρόπολη δεν ειναι εκατομμυρίων ετών, οπως λεει η κυρια Μανωλίδου και οτι τα αρχαία δεν ομιλούνται παρα μόνον ως κορακίστικα. Άλλο τι ειπείν ουκ έχω».

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια δημόσια διαφωνία με πολύ ενδιαφέρον...

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