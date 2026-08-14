Νέα ένταση στη Βαλτική: ΝΑΤΟϊκά μαχητικά κατέρριψαν drone πάνω από τη Λετονία

Takeaways by to pontiki AI Αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Λετονίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε κοντά στο χωριό Ρουγκάι από ιταλικά και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που επιτηρούν την περιοχή.

Οι λετονικές ένοπλες δυνάμεις απέδωσαν την είσοδο του drone σε ρωσικό ηλεκτρομαγνητικό πόλεμο και απέκλεισαν την ύπαρξη θυμάτων.

Οι αρχές προειδοποίησαν για την πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων περιστατικών όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

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Αεροσκάφη της αποστολής «Baltic Air Policing» του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ένα drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Λετονίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στο X.

Το drone καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Ρουγκάι στη βορειοανατολική Λετονία, κοντά στα ρωσικά σύνορα, μετά την άμεση απογείωση ιταλικών Eurofighter που σταθμεύουν στη Λιθουανία και τουρκικών F-16 που σταθμεύουν στην Εσθονία. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εμφανίστηκε στον εναέριο χώρο της Λετονίας «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρομαγνητικού πολέμου», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας.

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Νωρίτερα την Παρασκευή, περισσότερα από 50 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε στόχους στις δυτικές περιοχές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων του Λένινγκραντ και του Τβερ, όπου χτύπησαν το Ουστ-Λούγκα – το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας – και μια αποθήκη που ανήκει στον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας προειδοποίησαν ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να επαναληφθούν στο μέλλον. «Ενόσω συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, είναι πιθανή η επανάληψη τέτοιων περιπτώσεων, κατά τις οποίες ξένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέρχονται ή πλησιάζουν τον εναέριο χώρο της Λετονίας», ανέφεραν.

Σε τέσσερις δήμους της ανατολικής Λετονίας κηρύχθηκε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις προέτρεψαν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από εξωτερικούς τοίχους. Μετά την κατάρριψη του drone, η Σάντρα Καπτέινε, επικεφαλής της διοίκησης του χωριού Ρουγκάι, δήλωσε στο Λετονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το περιστατικό «δεν προκάλεσε θύματα», καθώς τα συντρίμμια του drone έπεσαν σε «δασώδη περιοχή».

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