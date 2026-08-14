«Λάβρος» Λαβρόφ: «Όχι» σε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα – Βολές κατά Τουρκίας και κατηγορίες στις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σενάριο προσωρινής εκεχειρίας στην Ουκρανία, επιδιώκοντας αποκλειστικά μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προανήγγειλε κλιμάκωση των επιχειρήσεων με στόχο την καταστροφή των δυτικών εφοδιαστικών αλυσίδων που τροφοδοτούν το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ εξέφρασε επιφυλάξεις για τον μεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνοντας τις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ.

Τέλος, η ρωσική πλευρά ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εμπλοκή τους σε ουκρανικά πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

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Κατηγορηματικά αντίθετη στην ιδέα μιας εκεχειρίας με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα εμφανίζεται η Μόσχα, απορρίπτοντας τα σενάρια για προσωρινή παύση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, διαμήνυσε ότι η Ρωσία πρόκειται να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της απέναντι στη δυτική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ έστειλε σαφή μηνύματα στην Άγκυρα και εγκάλεσε τις ΗΠΑ για ευθεία συμμετοχή σε πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σε συνέντευξή του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να δεχθεί «ημίμετρα που απλώς δίνουν στο καθεστώς του Κιέβου μια προσωρινή ανάσα».

«Θα σκληρύνουμε τις μεθόδους μας»

Όπως υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ, η Ρωσία αποκλείει το ενδεχόμενο άμεσης παύσης των εχθροπραξιών χωρίς συνολική συμφωνία, σημειώνοντας πως οι επιχειρήσεις θα τερματιστούν «μόνον όταν υπάρξει μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση».

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε κλιμάκωση των χτυπημάτων κατά των εφοδιαστικών αλυσίδων που τροφοδοτούν τις ουκρανικές δυνάμεις από τη Δύση:

«Θα σκληρύνουμε πολύ περισσότερο τις μεθόδους μας για να καταστρέψουμε όλα όσα τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κιέβου από τη Δύση. Και το κάνουμε ήδη».

«Η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην ΕΕ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στο ρόλο της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα κατέθεσε εκ νέου πρόταση να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο για τη διευθέτηση του ουκρανικού. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η γειτονική χώρα, ως μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, «είναι αναγκασμένη να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της προς το μπλοκ».

«Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση -αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή- και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Νομίζω ότι οι “επιπτώσεις” που αφήνει πίσω της η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αναπόφευκτες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ αναγνώρισε τη βαρύτητα των διμερών οικονομικών και ιστορικών δεσμών στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα:

Κοινά πρότζεκτ: «Έχουμε πολλά κοινωνικοοικονομικά πρότζεκτ. Έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία μας – τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας».

«Έχουμε πολλά κοινωνικοοικονομικά πρότζεκτ. Έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία μας – τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας». Ασφάλεια ναυσιπλοΐας: «Τώρα, οι Τούρκοι ομόλογοί μας μιλούν ξανά για την ανάγκη να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο μια συμφωνία (με την Ουκρανία), ώστε η ναυτιλία να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων… Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό».

Αιχμές για εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιθέσεις εντός Ρωσίας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Σεργκέι Λαβρόφ αποκάλυψε επίσης ότι η Μόσχα ζήτησε επισήμως εξηγήσεις από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την εμπλοκή της Ουάσινγκτον σε ουκρανικά πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Έχουμε υποβάλει μια σειρά από ερωτήσεις… ζητώντας σχόλια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πληροφοριών, και για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται πολύ πιο βαθιά στην οργάνωση και την εκτέλεση επιθέσεων βαθιά στη ρωσική επικράτεια εναντίον πολιτικών στόγων», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

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