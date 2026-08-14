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14.08.2026 14:39

Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ φταίνε για το Ορμούζ, αιχμές για την ΕΕ από την Τεχεράνη

14.08.2026 14:39
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε στον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη την αποφασιστικότητα της χώρας του να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στο Στενό του Ορμούζ.
  • Ο Αραγτσί απέδωσε την ανασφάλεια στην περιοχή στις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της.
  • Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την υποστήριξή του στις διπλωματικές διαδικασίες για τη μείωση των εντάσεων και πρότεινε τεχνική συνδρομή.
  • Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση των διμερών διαβουλεύσεων για τη διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιράν.

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Την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στο Στενό του Ορμούζ επανέλαβε ο Αμπάς Αραγτσί στον Γιώργο Γεραπετρίτη κατά τη συνομιλία των επικεφαλής της διπλωματίας Ιράν και Ελλάδας το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτσί «αναφερόμενος στη συνέχιση των παράνομων και επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ κατά του Ιράν – συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης της συμφωνίας της 28ης Χορντάντ (σ.σ. 8 Ιουνίου) – τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και την εθνική του ασφάλεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών, περιγράφοντας την τελευταία εικόνα των διμερών διαπραγματεύσεων με το Ομάν για τον καθορισμό ασφαλών διαδρομών διέλευσης των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, σημείωσε ότι η υπάρχουσα ανασφάλεια στα Στενά είναι άμεσο αποτέλεσμα της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν, και ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να εγκαλέσει τις επιτιθέμενες και παράνομες πλευρές για αυτή την κατάσταση».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη διπρόσωπη και υποκριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ειδικότερα την πλήρη υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών πλευρών προς το “σιωνιστικό καθεστώς” και την αδιαφορία για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και τα εγκλήματα πολέμου του εν λόγω καθεστώτος σε Λίβανο και Ιράν – απέρριψε την έκδοση παρεμβατικών δηλώσεων κατά του Ιράν με πρόσχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόνισε δε ότι η ΕΕ, λόγω των πράξεών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στερείται οποιουδήποτε ηθικού υπόβαθρου για να κάνει κηρύγματα σε άλλους».

«Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, υποστηρίζοντας τις διπλωματικές διαδικασίες για τη μείωση των εντάσεων, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να παράσχει οποιαδήποτε τεχνική και εμπειρογνώμονα συνδρομή. Οι δύο πλευρές στη συνομιλία αυτή υπογράμμισαν τη συνέχιση των υφιστάμενων διαβουλεύσεων και τη διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών» καταλήγει η ανακοίνωση της Τεχεράνης.

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