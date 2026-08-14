Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αραγτσί για τα Στενά του Ορμούζ

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Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε το βράδυ της Πέμπτης (13/8) ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

«Ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με διμερή θέματα, καθώς και τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια», είχε ανακοινώσει πρώτο από την πλευρά του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

FM George Gerapetritis held a 📞 call yesterday evening with Iran’s FM Seyed Abbas Araghchi.

Mr. Gerapetritis was briefed by his counterpart on regional developments, in particular the ongoing 🇮🇷-🇴🇲 talks regarding the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/zS9VI3oFLt — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε επικοινωνήσει με τον Ιρανό ομόλογό του και στις 28 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ στο Χ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, και ειδικότερα για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξουν διαβουλεύσεις για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές, τεχνικό επίπεδο.

Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων πρέσβεών τους».

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