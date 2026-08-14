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14.08.2026 09:17

Selena Gomez: Αγωγή σε βάρος της για απάτη

14.08.2026 09:17
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Αντιμέτωπη με αγωγή για απάτη βρίσκεται η Σελίνα Γκόμεζ, καθώς επενδυτές κατηγορούν την τραγουδίστρια και ηθοποιό ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για την ανάπτυξη και την προώθηση της start-up ψυχικής υγείας Wondermind Global.

Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ, οι ενάγοντες είχαν επενδύσει σχεδόν 1,2 εκατ. δολάρια στην εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να βοηθά τους χρήστες να ενισχύουν τη λεγόμενη «mental fitness», δηλαδή την ψυχική τους ευεξία και ανθεκτικότητα.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερωθεί πως η Gomez, μία από τις διασημότερες προσωπικότητες στα social media με περισσότερους από 500 εκατ. ακολούθους, θα είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας ως επικεφαλής μάρκετινγκ, αναφέρει το Reuters.

«Υπέγραψε συμβόλαιο και μετά το αγνόησε»

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Γκόμεζ και άλλα στελέχη της Wondermind δεν τήρησαν βασικές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία εφαρμογής για κινητά.

«Η Γκόμεζ φέρεται να υπέγραψε σύμβαση που την υποχρέωνε να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και στη συνέχεια την αγνόησε», αναφέρεται στην αγωγή.

Οι ενάγοντες προχωρούν ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα σε εξέλιξη, πόσο μάλλον μία επικερδής επιχείρηση».

Σύμφωνα με τους ίδιους, η εταιρεία φέρεται να απέτυχε ακόμη και σε βασικές υποχρεώσεις, όπως η έγκαιρη πληρωμή εργαζομένων και προμηθευτών.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν την έκταση των προβλημάτων της Wondermind μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν σχετικό δημοσίευμα στο διαδίκτυο αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εταιρεία.

Με την αγωγή ζητούν να ανακτήσουν τα χρήματα που επένδυσαν, καθώς και τα νομικά τους έξοδα.

Εκπρόσωπος της Σελίνα Γκόμεζ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

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