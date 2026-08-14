Η Rihanna ποζάρει topless στο εξώφυλλο του Elle (photos/video)

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Η Ριάνα εντυπωσιάζει με την τολμηρή φωτογράφισή της για το τεύχος Σεπτεμβρίου του «ELLE», ποζάροντας μεταξύ άλλων γυμνή φορώντας μόνο ένα ειδικά σχεδιασμένο σάλι της Dior για το περιοδικό.

Η 38χρονη ερμηνεύτρια του «Rude Boy» εμφανίζεται και σε άλλα καρέ να ποζάρει τόπλες.

Η Rihanna δεν ήταν ποτέ από εκείνες που παίζουν με ασφάλεια όσον αφορά τη μόδα, και η τελευταία της φωτογράφιση για το Elle αποδεικνύει ότι ξέρει να τραβάει τα βλέμματα με τις πιο απροσδόκητες επιλογές στυλ.

Η τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 του περιοδικού, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική στιγμή στη μακροχρόνια συνεργασία της με τη Dior, καθώς αναλαμβάνει τον νέο της ρόλο ως το πρόσωπο του Dior J’adore Intense.

Το αφιέρωμα συνοδεύεται από κείμενο της Ροξάν Γκέι, η οποία αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση, την έντονη παρουσία και τη σχέση της Ριάνα με το σώμα της.

«Μοιάζει να ζει στο σώμα της χωρίς να απολογείται και το κάνει με αυτοπεποίθηση και ζωντάνια», έγραψε η Ροξάν Γκέι. Όπως σημείωσε, αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς οι γυναίκες συχνά επικρίνονται όταν μεγαλώνουν ή όταν έχουν καμπύλες. Η συγγραφέας αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρουν το όνομα της Ριάνα, επισημαίνοντας ότι το brand εσωρούχων Savage X Fenty αντανακλά το ιδιαίτερο στιλ και το «εκρηκτικό sex appeal» της.

Στο κείμενό της, η Ροξάν Γκέι θυμήθηκε την πρώτη φορά που βρέθηκε κοντά στη Ριάνα, σε ένα πάρτι στο Χόλιγουντ. «Μια φορά βρέθηκα στον ίδιο χώρο με τη Ριάνα. Ήταν στο Χόλιγουντ, σε ένα after-party για κάτι που δεν μπορώ καν να θυμηθώ», ανέφερε. Όπως περιέγραψε, ακόμη και μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη από αρκετά διάσημους ανθρώπους, η τραγουδίστρια κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όλων.

«Ήταν απολύτως μαγευτική. Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες κατάλαβα με απόλυτη σαφήνεια πώς μοιάζει το χάρισμα, όταν κάποιος το διαθέτει πραγματικά», έγραψε.

Η Γκέι εξήρε επίσης την ομορφιά της Ριάνα, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι τα μάτια της «λάμπουν σαν διαμάντι», παραπέμποντας στην επιτυχία «Diamonds». «Το δέρμα της είναι λαμπερό και καθαρό. Και μυρίζει υπέροχα. Όταν πέρασε από δίπλα μου, δεν προσπάθησα καν να της μιλήσω. Απλώς τη θαύμασα και έπειτα επέστρεψα στον αμήχανο χορό μου», πρόσθεσε.

«Αντί να κάνει τον εαυτό της μικρότερο ή να ζει μέσα στο σώμα της σύμφωνα με τις διαθέσεις ενός ευμετάβλητου κοινού, ζει με τους δικούς της όρους», ανέφερε. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, η Ριάνα νιώθει άνετα με το σώμα της, είτε είναι πολύ λεπτή είτε βρίσκεται στην περίοδο μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

«Είναι σχεδόν προκλητική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό της στον κόσμο. Αυτή η αυτοπεποίθηση και η στάση είναι εξαιρετικά γοητευτικές, επειδή, δυστυχώς, ζούμε σε έναν κόσμο όπου μια γυναίκα πρέπει να αψηφήσει πολλές προσδοκίες εάν τολμήσει να ζήσει με αυτοπεποίθηση μέσα στο σώμα της», κατέληξε.

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