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14.08.2026 09:33

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Όταν ο Δοξιάδης παρομοίασε τον Λαζαράτο με τον… Λυμπερόπουλο

14.08.2026 09:33
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Την ώρα που οι πάντες προσπαθούν να… αποκωδικοποιήσουν τη σημασία της απόφασης του ΣτΕ να ακυρώσει την αδειοδότηση τριών από τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, ο Αρίστος Δοξιάδης – ο οποίος, υπενθυμίζεται, ήταν υφυπουργός Ανάπτυξης μόνο για μερικές ώρες, πριν υποχρεωθεί να παραιτηθεί – στράφηκε κατά του ανθρώπου ο οποίος προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και δικαιώθηκε.

Συγκεκριμένα, ο Α. Δοξιάδης έγραψε στο Facebook: «Πάνος Λαζαράτος: ο Θύμιος Λυμπερόπουλος της εκπαίδευσης. (Θα ακολουθήσουν πολλά σεντόνια για τον σημερινό θρίαμβο των συντεχνιών που κρατούν τη χώρα καθηλωμένη)» (υπενθυμίζεται ότι ο Π. Λαζαράτος είναι καθηγητής στη Νομική του ΕΚΠΑ).

Στη συνέχεια, δε, ο ίδιος στράφηκε και κατά του πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Γιώργου Κύρτσου, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα («Η απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώνεται η άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών ΑΕΙ, αναδεικνύει την προχειρότητα της κυβέρνησης και τη βουλιμία της κυβερνητικής ηγεσίας. Από την αρχή φαινότανε ότι η μετατροπή των κολλεγίων σε ΑΕΙ και το μασκάρεμα των funds σε..μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ηταν εκτός νομοθετικού και συνταγματικού πλαισίου. Τις παραιτήσεις σας κυρίες και κύριοι της ιδιοτελούς ψευτο-αριστείας»), γράφοντας: «Μπήκε κι ο Κύρτσος στο χορό. Ο Κνίτης που σπούδασε στο MIT, και μετά έγινε ακροδεξιός».

Πάντως, ο μεν Λαζαράτος κέρδισε τον αγώνα που έκανε, ο δε Κύρτσος θέτει μια σειρά σοβαρών ζητημάτων για το θέμα των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα. Ο Δοξιάδης, πάλι, περιορίζεται απλώς σε χαρακτηρισμούς

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