Κοκοτσάκης: Διαψεύδει ότι συμμετέχει σε διεργασίες για νέο κόμμα – «Κάποιος που τράκαρε δεν επιθυμεί να ξανατρακάρει»

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Με μία ανάρτηση σε στιλ αρκετά σαρκαστικό έως και αυτοσαρκαστικά εμμέσως, ο Βασίλης Κοκοτσάκης διαψεύδει όσα κυκλοφορούν στην πιάτσα (δημοσιογραφική και πολιτική) περί συμμετοχής του σε διεργασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος, μετά την αποχώρησή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Η ανάρτηση μάλιστα εστάλη και ειδικά στο topontiki.gr με αφορμή το δημοσίευμα της Τετάρτης με τίτλο «Κόμμα Τεμπών Νο. 2 χωρίς Καρυστιανού; – Τι ψάχνουν οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αλλά και εκείνο της Πέμπτης με τίτλο «Αυγερινός και Κοκοτσάκης βλέπουν συγγενείς των Τεμπών και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ο ρόλος του Σιουρδάκη».

Η προφανής ερμηνεία της ανάρτησης είναι ότι από τη στιγμή που δεν πήγε καλά η ιστορία με το κόμμα Καρυστιανού, ο έμπειρος πραγματογνώμονας δεν επιθυμεί να μπλέξει και σε άλλη πολιτική περιπέτεια.

Η δήλωση Κοκοτσάκη

Ας δούμε όμως τι λέει η ανάρτηση, καθώς έχει προφανώς σημασία πώς τοποθετείται ο ίδιος ο κ. Κοκοτσάκης:

«Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ….ΤΟΙΧΟΥ

Επειδή διαβάζω διάφορα περί «πανελλαδικών διασκέψεων», «νέων κινημάτων» και άλλων συλλογικών σχεδίων στα οποία φέρομαι, κατά κάποιον τρόπο, να συμμετέχω, ας κάνω μια μικρή διευκρίνιση ,για να μη δημιουργούνται και… κυκλοφοριακά προβλήματα.

Έχω πει κάποτε, μεταφορικά, πως όταν κάποιος «τρακάρει σε έναν τοίχο», λογικά δεν επιθυμεί να ξανατρακάρει. Εγώ, μάλιστα, το πάω ένα βήμα παραπέρα. Αν είναι να ξανατρακάρω, τουλάχιστον ας έχω τα μάτια μου ανοιχτά και ας μην επιλέξω τον ίδιο τοίχο!

Αυτό, όμως, είναι προσωπική θέση και όχι δήλωση συμμετοχής σε κάποια νέα κίνηση.

Για να είμαι απολύτως σαφής. Δεν συμμετείχα, δεν συμμετέχω, δεν επιθυμώ και δεν μου έχει προταθεί να συμμετάσχω σε καμία από τις συζητήσεις ή τις πρωτοβουλίες που περιγράφονται στα σχετικά δημοσιεύματα, ούτε καν γνωρίζω αν αυτά συμβαίνουν…

Ούτε έχω ανάγκη να αλλάξω… τοίχο κατόπιν συνεννόησης με άλλους.

Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιοι γράφουν και για μένα, ας κρατήσουν τουλάχιστον μία βασική αρχή της Αριστοφανικής λογικής.

Άλλο να κοιτάς τον τοίχο για να μην ξαναπέσεις πάνω του κι άλλο να οργανώνεις συνέδριο για να αποφασίσεις σε ποιον τοίχο θα πέσεις.

Εγώ, προς το παρόν, προτιμώ να κρατώ τα μάτια μου ανοιχτά».

Έχει ενδεχομένως σημασία ότι την ανάρτηση σχολιάζει ο δικηγόρος του Δημήτρη Κωνσταντινίδη – σύζυγος θύματος των Τεμπών – με τον οποίο οι πληροφορίες ανέφεραν ότι συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη Κοκοτσάκης και Αυγερινός. Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ηλιόπουλος γράφει και το εξής, που προκαλεί λίγο παραπάνω την προσοχή:

«Το κίνημα αναζήτησης της αλήθειας που ξεκίνησε από το έργο της ομάδας Κοκοτσάκη είναι πραγματικό και αναμένει τους αληθινούς εκφραστές του. Οφείλουμε να το εμπνεύσουμε καί να το καταστήσουμε δύναμη ανατροπής της δυστοπιας με κάθε κόστος. Αυτό είναι το χρέος και το χρέος απαιτεί θυσίες και κυρίως αυταπάρνηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον δέοντα αυτό περιορισμό του “ΕΓΩ” για να δούμε επιτέλους το “ΕΜΕΊΣ”. Τα υπόλοιπα θα είναι περίπατος……».

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ο κ. Κοκοτσάκης λέει ότι δεν συμμετέχει, η διάψευση είναι σεβαστή.

ΥΓ: Για την ιστορία, το pontiki είχε γράψει αρκετό καιρό πριν την ίδρυση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ότι είχε δεχθεί να συμμετέχει σε αυτό και ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τότε ο ίδιος είχε στείλει διάψευση (22.12.2025). Η συνέχεια είναι γνωστή.

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