Ναυπακτία: Φωτιά στη Μακύνεια – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το «112» για εκκένωση (videos)

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για εκκένωση του οικισμού.
Αρχικά, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Ωστόσο, στη συνέχεια ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
Ωστόσο, στις 15:15 εστάλη νέο μήνυμα από το «112» σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
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