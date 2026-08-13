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MEDIA

13.08.2026 18:32

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

13.08.2026 18:32
gougoutsa

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Επίθεση δέχθηκε το συνεργείο του MEGA που καλύπτει τις εξελίξεις από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, όπως αναφέρει το Βήμα.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι της έσπασαν το μικρόφωνο και το το κινητό τηλέφωνο της δημοσιογράφου ενώ αποπειράθηκαν να σπάσουν και την κάμερα του MEGA.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 19:14
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