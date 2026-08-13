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ΚΟΣΜΟΣ

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13.08.2026 19:28

Χέγκσεθ: Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα διατηρηθεί για όσο διάστημα χρειαστεί

13.08.2026 19:28
Hegseth

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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Παναμά.

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