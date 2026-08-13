Ολλανδία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ – Ένας νεκρός και τραυματίες (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο που ανήκει στην ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Gunvor, στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Ρότερνταμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας) στις εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ, που βρίσκονται στο Europoort, μια από τις περιοχές του λιμανιού, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες χημικών και πετροχημικών στον κόσμο.

Op de Moezelweg in Europoort Rotterdam heeft een explosie plaatsgevonden op een tankterminal. Daarbij is ten minste één dode gevallen. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.https://t.co/lHkjv99jDa pic.twitter.com/vYj72Tlq7f — MediaTV (@mediatvnl) August 13, 2026

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τόνισαν οι αρχές, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον αριθμό των τραυματιών ή την κατάστασή τους.

«Σήμερα το πρωί, ένας υπεργολάβος εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ένα φρεάτιο δεξαμενής και κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών συνέβη ένα ατύχημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ.

BREAKING: One person has died and several injured after an explosion at a port in Rotterdam, local police have said.



The cause of the explosion remains unknown and is being investigated. pic.twitter.com/oWJFg3u5gt August 13, 2026

Έρευνα ξεκίνησε για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Ασθενοφόρα και ένα ιατρικό ελικόπτερο αναπτύχθηκαν λίγο μετά την έκρηξη, σύμφωνα με ΜΜΕ.

🚨JUST IN: An explosion at the Port of Rotterdam in the Netherlands has left one person dead and several others injured, police said on Thursday.



The cause of the blast remains unclear and is currently under investigation. pic.twitter.com/qCgl7Ua3GZ August 13, 2026

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Συναγερμός στη Βαυαρία για ύποπτο αντικείμενο σε σιδηροδρομική γραμμή – Κινητοποίηση της αστυνομίας και εκκένωση κτιρίων (Video)

Μετά τον Δούναβη, στερεύει και ο Ρήνος ποταμός – Γιατί είναι ανησυχητικό για την Γερμανία

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)