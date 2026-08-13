Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη (Video)

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, 13/8, στο Κολεφέρο της Ιταλίας, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης, μετά από ισχυρότατη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, που επικαλείται πληροφορίες από τις ομάδες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο, από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματίες, με τη La Repubblica να συμπληρώνει ότι οι 24 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της πρώην Simmel, οι οποίες σήμερα ανήκουν στον όμιλο KNDS Ammo Italy. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Powerful explosion rocks an ammunition plant near Rome



A fire and powerful explosion occurred at the KNDS Ammo Italy plant in Colleferro, which produces medium- and large-caliber ammunition as well as solid propellant for aerospace rockets.



According to preliminary information,… pic.twitter.com/hm8FQ2GpUf — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έλαβε χώρα στο τμήμα όπου πραγματοποιείται η συμπίεση των εκρηκτικών.

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, τα οποία προορίζονται για χερσαία και ναυτική άμυνα. Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις παράγονται στερεά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε εκτοξευτήρες δορυφόρων, όπως μεταδίδει το ANSA.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, η οποία επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και καραμπινιέροι.

Η πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ρώμης στις 14:45, ώρα Ιταλίας, δηλαδή στις 15:45 ώρα Ελλάδας.

Η εταιρεία που λειτουργεί σήμερα τις εγκαταστάσεις έχει παρουσία μεγαλύτερη του ενός αιώνα στον κλάδο των πυρομαχικών. Στο πλαίσιο της μακρόχρονης δραστηριότητάς της έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την κατασκευή διαφορετικών εξαρτημάτων πυρομαχικών, μεταξύ άλλων εκρηκτικών, πυροκροτητών, μεταλλικών εξαρτημάτων και κεφαλών.

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης ο τοπικός εισαγγελέας άρχισε έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας την εκδοχή του εμπρησμού.

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