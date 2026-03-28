Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί: «Δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν»

Επικοινωνία είχε χθες ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, με κύριο θέμα την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν οι εξελίξεις και οι διπλωματικές προσπάθειες. Από την πλευρά του, ο Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις Ιράν, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και σύμφωνα με πληροφορίες εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.

Εξετάσθηκαν επίσης και οι διεργασίες στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχη

Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί είχαν επαφές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κ. Αραγτσι είχε συμμετάσχει και σε συνάντηση του σχήματος των χωρών των αρχαίων πολιτισμών στην Νέα Υόρκη που είχε προεδρεύσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

