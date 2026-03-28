Παύλος Γερουλάνος: «“Σε καμία περίπτωση!”» συνεργασία με τη ΝΔ

Με τη φράση «“Σε καμία περίπτωση!”» απάντησε ο Παύλος Γερουλάνος στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, στην ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός απέρριψε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι «εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του Λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθαν με πρόσχημα την Δημοκρατία. Την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν. Ήρθαν μιλώντας για “αριστεία”. Και εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία. Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση! Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε».

Kαι εξήγησε: «Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα. Όπου δοκιμάστηκε, γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα, λαϊκισμού και φασισμού. Δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας».

Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Συνεδρίου, Κώστα Σκανδαλίδη, είπε: «“Σε καμία περίπτωση!”. Κώστα βάλε και αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο και καλύπτουμε κάθε προοδευτικό πολίτη».

Ο Π. Γερουλάνος υποστήριξε ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι πλέον ευάλωτος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα, αλλά η νίκη θέλει όχι μόνο καλές προθέσεις, αλλά και «σύστημα, Οργάνωση, Ενότητα. Και με καθαρό στόχο να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη».

Χαρακτήρισε την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως «δύναμη Αναγέννησης της Πατρίδας» και την ευθύνη του να προτάσσει «λαϊκές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον Άνθρωπο». Όπώς «τη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για παράδειγμα. Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται. Τη ριζική αναδιανομή των πόρων της δημιουργίας. Συντονίζοντας τα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό, τη δημόσια περιουσία, το φορολογικό μας σύστημα και το τραπεζικό σύστημα για να επενδύσουμε στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια. Και να δώσουμε πόρους και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της δικαιοσύνης. Διότι κάθε καθυστέρηση πλήττει τον αδύναμο και ενισχύει τους ισχυρούς. Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Και έτσι, με αυτές τις αλλαγές, θα χτίσουμε μια πραγματικά Πατριωτική Οικονομία. Που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας, τον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό, για να δημιουργήσουμε τοπικό και εθνικό πλούτο που μοιραζόμαστε δίκαια».

Διαβάστε επίσης:

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Κόκκινο» σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μηνύματα από Δούκα, Γερουλάνο, Παπανδρέου (Live)



Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ» (Video)

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»