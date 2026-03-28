Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Κόκκινο» σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μηνύματα από Δούκα, Γερουλάνο, Παπανδρέου (Live)

Ένα σαφές μήνυμα για απόρριψη κάθε ιδέας και σεναρίου περί συνεργασίας με τη ΝΔ για συγκυβέρνηση μετεκλογικά, στέλνουν τα περισσότερα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από το συνέδριο του κόμματος, που εξελίσσεται στο στάδιο του τάε κβο ντο.

Έτσι μετά την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, που επέκρινε όσους θεωρούν πως υπάρχουν τέτοια σενάρια, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι σαφώς κατά οποιασδήποτε σκέψης, που μπορεί να εισάγει έμμεσα ή υπαινικτικά μία τέτοια προοπτική, όποιο κι αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το ερώτημα είναι πλέον εάν θα χρειαστεί κάποια ειδική και «προχωρημένη» διατύπωση και δέσμευση από το συνέδριο, ή θα περιληφθούν όλα στην κεντρική πολιτική απόφαση που θα εισηγηθεί προς ψήφιση η ηγεσία του κόμματος.

Μάλιστα ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε να μπουν συγκεκριμένες λέξεις στο κείμενο της πολιτικής απόφασης, ενώ ισχύει πάντα η διακήρυξη του Χάρη Δούκα ότι εάν δεν καλύπτεται από την εισήγηση της ηγεσίας, θα καταθέσει ειδικό ψήφισμα.

Ο Χάρης Δούκας, που θεωρεί κεντρικό διακύβευμα το συγκεκριμένο θέμα, είπε στην ομιλία του ότι «δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της». Όπως είπε, αυτό αποτελεί «απαράβατο όρο για την πολιτική μας αξιοπιστία», αλλά και προϋπόθεση «για να μεγαλώσουμε εκλογικά» και να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ «προοπτική νίκης». «Δεν θέλουμε να είμαστε συνδιαχειριστές δεξιών επιλογών», υπογράμμισε.

Αμέσως μετά ο Παύλος Γερουλάνος κλιμάκωσε την αντίθεση και τη διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ:

«Εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του Λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης…

… Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται Ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση!

Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα. Όπου δοκιμάστηκε, γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα, λαϊκισμού και φασισμού. Δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας. «Σε καμία περίπτωση!». Κώστα (σημείωση: απευθυνόμενος στον Κώστα Σκανδαλίδη) βάλε και αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο. Και θα καλύψουμε κάθε προοδευτικό πολίτη».

Αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου νωρίτερα είχε ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ να μην παρασυρθεί από την εκλογική ρητορική της ΝΔ περί «σταθερότητας» – μία ρητορική που εισάγει την ανάγκη ακόμα και κυβερνητικής συνεργασίας του Κινήματος με τη ΝΔ εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δίνει «ευθεία» λύση στο θέμα της κυβερνησιμότητας.

O Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι οι πολίτες, πλέον, δεν αναζητούν εναλλακτική για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά λύση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα που κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα δικά του προβλήματα τη χώρα» τόνισε και έκανε αναδρομή στα επτά χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επίσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την τραγωδία των Τεμπών, για την οποία είπε ότι επιχειρήθηκε συγκάλυψη, ενώ όσον αφορά στην οικονομία, μίλησε για διεύρυνση των ανισοτήτων και για χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, επισήμανε ότι «σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, με τη δεξιά, με τη δεξιά του Μητσοτάκη αλλά και τη δεξιά οποιουδήποτε την εκπροσωπεί», προσθέτοντας ότι η διαχωριστική αυτή γραμμή πρέπει να μπαίνει όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά να τέμνει κάθετα κάθε πεδίο πολιτικής.

Επίσης, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στην κυβέρνηση, περιγράφοντας έναν αυταρχισμό που, όπως είπε, δεν εκδηλώνεται πια με τον παραδοσιακό τρόπο. «Αυταρχισμός δεν γίνεται πια με πραξικοπήματα. Φορά μανδύα κοινοβουλευτισμού», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «παρεμβαίνει σε συγκεκριμένους δικαστές όταν αγγίζει πολιτικές ευθύνες», «ελέγχει την ενημέρωση» και «επιχειρεί αλλοίωση στον λόγο της αντιπολίτευσης και θόλωση στη δημόσια αλήθεια». «Όταν η Δημοκρατία φθείρεται καθημερινά, ο αυταρχισμός δεν επιβάλλεται, αλλά κοινωνικοποιείται», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει πολιτικές, ιδεολογικές και σήμερα ηθικές διαφορές, όπως η ΝΔ».

Άννα Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά μαζί για την πρωτιά»

Κάλεσμα στα στελέχη και συνέδρους να βγουν από τη διαδικασία «πεπεισμένοι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά μεγάλο και κυβερνών» απηύθηνε η Άννα Διαμαντοπούλου. «Το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά μαζί για την πρωτιά. Όλοι εδώ, όλες οι γενιές. Είμαστε εδώ για έναν στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα «συνομιλούσε πάντα με την Ιστορία αλλά και με το μέλλον».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες αλλαγές που, όπως είπε, φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Σήμερα είναι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το χθες», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι αλλάζουν «η σχέση κεφαλαίου – εργασίας», «η αγορά εργασίας» και συνολικά «τα δεδομένα παντού». Μάλιστα, προέβλεψε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει τις μεγαλύτερες ανισότητες που είδε ποτέ ο πλανήτης», τονίζοντας πως απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα «χρειαζόμαστε παιδεία».

Παράλληλα, έδωσε και πολιτικό τόνο στην παρέμβασή της, λέγοντας πως «ζούμε αυταρχισμό με μανδύα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», σε μια περίοδο όπου, όπως ανέφερε, «οι μεταναστευτικές ροές φτάνουν να γίνονται μη διαχειρίσιμες» και η ΝΔ «ταυτίζεται με τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης». «Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με σκιαμαχίες, να φτιάχνουμε προσωπικά αφηγήματα και εσωκομματικά μπαζούκας», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν μιλώ για εχθρούς, είμαστε δημοκρατία, έχουμε αντιπάλους και θα τους χτυπήσουμε με δημοκρατικά όπλα».

Η ίδια υπενθύμισε ότι είχε δεσμευθεί να στηρίξει τη νέα ηγεσία του κόμματος, ακόμη και αν δεν εκλεγεί η ίδια, και υποστήριξε ότι αυτό έκανε «ενάμιση χρόνο τώρα», βάζοντας μπροστά «το συλλογικό “εμείς”». «Η συλλογικότητα χτίζεται σπάζοντας μικρά “εγώ” μας», ανέφερε, για να ανακοινώσει αμέσως μετά την υποψηφιότητά της για την Κεντρική Επιτροπή.

Η ίδια γνωστοποίησε επίσης ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τομέα, λέγοντας με νόημα ότι επιλέγει μια δύσκολη μάχη. «Καταθέτω υποψηφιότητα για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Και σύντομα την υποψηφιότητά μου ως βουλευτής του Νότιου Τομέα. Εκεί που είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα ενεργού πολιτικής παρουσίας στην πρώτη γραμμή.

Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε και το ιδεολογικό της στίγμα, επαναφέροντας τις βασικές αναφορές της παράταξης. «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα χρειάζεται «λαϊκή ισχύς» και «πίστη στη δημοκρατία». Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε «μια ισχυρή Ευρώπη των προθύμων, με δικαιοσύνη, δικαιώματα και ειρήνη», το άνοιγμα «προς την Ανατολή και την Αφρική για νέες δυνατότητες», αλλά και μια νέα λογική στην άμυνα, όπου «πατριωτισμός είναι η Ελλάδα που παράγει και δεν έχει ανάγκη από εξαρτήσεις».

Συγκινητική αναφορά Χριστίδη στην Φώφη Γεννηματά

Από την πλευρά του, ο Παύλος Χρηστίδης, έκανε αναφορά στην μεγάλη εκλιπούσα, τη Φώφη Γεννηματά, λέγοντας ότι «σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία συνάντηση την οποία κάνουμε, μπορούμε να πούμε ότι τα όνειρά μας είναι πάντοτε πολύ πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Όπως ακριβώς έλεγε η Φώφη Γεννηματά. Όπως μας έμαθε και η Φώφη Γεννηματά να πορευόμαστε. Μαζί».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι πιέζονται. Που η καθημερινότητα βαραίνει. Που η ζωή γίνεται πιο δύσκολη και πιο αβέβαιη. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ακούμε παντού. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε συζήτηση που κάνουμε. Από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν σε πολλά, αλλά σίγουρα συμφωνούν σε ένα: Ότι η πολιτική απομακρύνεται από την καθημερινότητά τους. Ότι οι πολιτικοί απομακρύνονται από τη ζωή τους. Ότι η πολιτική είναι ένα κλειστό λόμπι, το οποίο αφορά λίγους και εκλεκτούς. Το βλέπουμε, κάθε μέρα, στον εργαζόμενο που δουλεύει και τα χρήματα που παίρνει δεν φτάνουν για να ζήσει. Στον νέο που προσπαθεί κάθε μέρα και δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του. Στον συνταξιούχο που έδωσε πολλά, για πολλές δεκαετίες, και δεν παίρνει πίσω την αξιοπρέπειά του. Στον πολίτη που ζητά λύση και βρίσκει κάθε μέρα εμπόδια».

Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «η παράταξή μας ξέρει να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου έφερε τη δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη. Ο εκσυγχρονισμός του Κώστα Σημίτη έφερε τη χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη. Η εθνική προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου διέσωσε την Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Και σήμερα είναι η ώρα που η ιστορία μάς καλεί ξανά να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Αυτή την επόμενη πολύ μεγάλη αλλαγή, τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας. Και σε αυτή τη διαδρομή, το ήθος και το ύφος είναι αυτά, τα οποία καλούμαστε να αναδείξουμε. Όχι με νοσταλγία, αλλά με ελπίδα και ευθύνη για το αύριο».

Νίκος Χριστοδουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σενάριο απεγκλωβισμού»

Την εκτίμηση ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία ώστε να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας» έκανε ο πρώην υπουργός και επικεφαλής του Insocial, Νίκος Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην ΥΠΟΙΚ προσέθεσε ότι η ΝΔ «θα προσπαθήσει να εγκλωβίσει τον Έλληνα πολίτη. Να πείσει ότι είναι μια όαση σταθερότητας».

Σημείωσε δε, πως «απέναντι σε αυτό το σενάριο εγκλωβισμού, που μπορεί να δούμε πολύ σύντομα να εφαρμόζεται, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σενάριο απεγκλωβισμού. Θα χρειαστεί να βρει ορισμένες καίριες αιχμές, που θα μιλάνε στην καρδιά του Έλληνα πολίτη».

Διαφωνία Δουδωνή για τη «διακυβερνησιμότητα» της χώρας

Σαν να διαφωνεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος σημείωσε ότι «πολλοί λένε ότι μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει να είναι μη διακυβερνήσιμη. Δεν συμφωνώ. Μετά τις επόμενες εκλογές πρέπει να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο επανεκλογής Μητσοτάκη γιατί τότε η χώρα θα είναι μη βιώσιμη. Βρίσκομαι καθημερινά στα ΜΜΕ, ο χρόνος που μας δίνεται είναι περιορισμένος. Αν κάποιοι τον αναλώνουν για ομφαλοσκόπηση και εσωκομματικές συζητήσεις σημαίνει ότι δεν μένει χώρος για ένα εναλλακτικό πρόταγμα και πρόγραμμα για τη χώρα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων».

Ο ίδιος τόνισε ότι «υπάρχει εναλλακτική, τα στελέχη, τα μέλη, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Το συνέδριο είναι ευκαιρία να αναστοχαστούμε που πηγαίνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Ο στόχος να είμαστε πρώτο κόμμα δεν είναι για να γίνουμε υπουργοί αλλά να αλλάξουμε την Ελλάδα και να εμπεδωθεί αυτό μέσα μας. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για τη χώρα, αντίθετο από αυτό της ΝΔ. Βασίζεται σε μια κοινωνία συμπεριληπτική, σε μια οικονομία που θα μας χωράει όλους, που βέβαια θα έχει βάσεις γερές και όχι πήλινες».

Μιχάλης Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ είναι «εδώ αποφασισμένο να νικήσει τη ΝΔ»

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογράμμισε η παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι «εδώ αποφασισμένη να νικήσει τη ΝΔ και να στείλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση». Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει την εξουσία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για πολιτική αλλαγή με σαφές πρόσημο.

«Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν πάρει εντολή, τότε θα μείνει στην αντιπολίτευση. Καθαρές κουβέντες», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος, όπως είπε, σε κάθε ασάφεια γύρω από το μετεκλογικό τοπίο. Και πρόσθεσε με έμφαση: «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση με τη ΝΔ».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Συνέδριο οφείλει να καταλήξει σε «καθαρές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα»: «Ποιους θέλουμε να εκφράσουμε, ποιες συνεργασίες θέλουμε να πετύχουμε». Όπως είπε, η παράταξη πρέπει να κάνει «μια καθαρή πολιτική επιλογή: προγραμματικό διάλογο», ξεκαθαρίζοντας ότι «διάλογος δεν σημαίνει συμφωνίες κορυφής», αλλά έγκαιρη διαμόρφωση των όρων για «προοδευτική διακυβέρνηση».

«Πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε, και μπορούμε, να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει «να φέρει πίσω όσους απέχουν και θεωρούν ότι η πολιτική δεν τους αφορά». «Πρέπει να μιλήσουμε και πάλι στην καρδιά και την ψυχή τους», είπε, ζητώντας αυτό να γίνει «με ξεκάθαρες θέσεις, ενότητα, συλλογικές διαδικασίες και διαρκή αγώνα παντού».

