search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.03.2026 13:34

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Καθαρή διαχωριστική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, με τη δεξιά», ζητά ο Χριστοδουλάκης

28.03.2026 13:34
Το δίλημμα «θέλουμε ένα κόμμα συμπληρωματικό δήθεν για να μην αποσταθεροποιηθεί η χώρα ή ένα κόμμα που γίνεται ξανά μεγάλη δημοκρατική παράταξη και κίνημα που διευρύνεται στην κοινωνία και γίνεται πρωταγωνιστής στην αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος;» έθεσε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, θέτοντας και αυτός το ζήτημα της μη συνεργασίας του κόμματος με τη ΝΔ.

Ο πρώην γραμματέας του κινήματος επισήμανε ότι «σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, με τη δεξιά, με τη δεξιά του Μητσοτάκη αλλά και τη δεξιά οποιουδήποτε την εκπροσωπεί», προσθέτοντας ότι η διαχωριστική αυτή γραμμή πρέπει να μπαίνει όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά να τέμνει κάθετα κάθε πεδίο πολιτικής.

Εκτίμησε, δε, ότι η διεύρυνση της παράταξης ειναι αναγκαία και πως η νίκη περνάει μέσα από ένα κόμμα ανοικτό, δυναμικό, με αυτοπεποίθηση και όχι ένα κόμμα κλειστό στον εαυτό του ή φοβικό. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε με αυτούς που το παίζουν ανταγωνιστές στον προοδευτικό χώρο», είπε, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η διεύρυνση αυτή δεν μπορεί να γίνεται απλώς με όρους «αντι-», αλλά να υπάρχει η παραδοχή «αυτονόητων» όπως ότι τη χώρα το 2009 τη χρεοκόπησε η ΝΔ και ο Καραμανλής και ότι κάποιοι ενώ είχαν επιλογή νομιμοποίησαν «την Ακροδεξιά του Καμένου».

Ο Μ. Χριστοδουκάκης σημείωσε ότι «προσπαθούν κάθε μέρα να μας πνίξουν με τόνους φόβου και ανασφάλειας γιατί πίστευαν ότι θα τα παρατούσαμε, ότι θα αρκούμασταν απλώς να ζούμε με τη νοσταλγία ενός ένδοξου παρελθόντος. Γελάστηκαν γιατί ήσυχοι και συμβιβασμένοι δεν ήμασταν ποτέ αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε πάντα ενοχλητικοί και απαιτητικοί», ωστόσο είπε ότι «έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, να σπάσουμε την κανονικότητα του φόβου και της ανασφάλειας, να πείσουμε την κοινωνία να μας εμπιστευτεί ξανά. Ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την ΑΕ του Μαξίμου χωρίς να προσφέρουμε άλλοθι αντισυστηματικότητας»

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να κάνουμε πράξη το αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που είναι να τους γυρίσουμε ανάποδα το τραπέζι που μαγειρεύουν και που φτιάχνουν τεχνητούς μονόδρομους και λύσεις ανάγκης». Ξεκαθάρισε, δε, ότι «για να μπορέσουμε να πετύχουμε δεν φτάνει απλώς να υπενθυμίζουμε το ένδοξο παρελθόν αλλά έχουμε χρέος να προετοιμάσουμε σήμερα τη μορφή που θέλουμε να έχει το ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2030 και αυτή η μορφή περνάει μέσα από τις σημερινές μας συλλογικές αποφάσεις».

Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «η δική μας δύναμη δεν πηγάζει από τα συστημικά συμφέροντα, αλλά είναι η αντοχή των ιδεών μας, η επιμονή στις πολιτικές μας αρχές και τις αξίες μας. Ειμαστε εδώ, εμείς συνεχίζουμε, επιμένουμε και ελπίζουμε».

Διαβάστε επίσης:Play Video

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο – Τι προβλέπει

Φλωρίδης για Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

MEDIA

Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

1 / 3