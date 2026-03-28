Φλωρίδης vs Καρυστιανού: «Στις δίκες δεν προβλέπονται θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς»- «Στερείστε ενσυναίσθησης και γνώσεων» (Videos)

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα Γιώργο Φλωρίδη και την Μαρία Καρυστιανού, έχει ξεσπάσει στη σκιά του σάλου, που προκλήθηκε γύρω από την ακατάλληλη αίθουσα, στην οποία άρχισε η δίκη για τα Τέμπη και ενόψει της δεύτερης συνεδρίασης του δικαστηρίου την επόμενη εβδομάδα, την 1η Απριλίου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης επιχείρησε με έναν μάλλον προσβλητικό και υποτιμητικό τρόπο και με μία αναφορά που θύμισε εκείνη την ανεκδιήγητη περί “μπάζων”, να απαντήσει στην μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, καταφεύγοντας σε μία χυδαία δικολαβία.

«Εδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στο Action24. Η προσπάθειά του να καταλογίσει πολιτικά κίνητρα στις δικαιολογημένες αντιδράσεις για την αίθουσα ήταν εκκωφαντικά εμφανής, καθώς οι ενστάσεις προήλθαν σχεδόν απ’ όλους τους συγγενείς, αλλά ακόμα και από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ!

»Με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη», θυμίζοντας πως «κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

«Οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή τους»

Με αφορμή τα όσα ακούστηκαν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου για τα Τέμπη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «εάν είχε διαβαστεί σωστά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι οι δικαστές δέχονται απειλές για τη ζωή του. Αυτό δεν προσέχθηκε ότι οι δικαστές απειλούνται από κυκλώματα βρώμικα, χρυσαυγίτικα γιατί στην πραγματικότητα έχουμε μια υποκατάσταση του χρυσαυγιτισμού από μια μερίδα με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα» κατέληξε αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στον Φλωρίδη

Στην τουλάχιστον άκομψη και ιταμή παρέμβαση του κ. Φλωρίδη απάντησε με σκληρό τρόπο η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της, στην οποία αναφέρει:

«Μια χώρα που δίδαξε τη δημοκρατία ζει την κατάντια να έχει Υπουργό Δικαιοσύνης τον Γιώργο Φλωρίδη, ένα πρόσωπο, το οποίο στερείται ενσυναίσθησης και στοιχειωδών γνώσεων για το ότι οι παράγοντες της δίκης, διάδικοι, μηνυτές, κατηγορούμενοι, συνήγοροι και μάρτυρες πρέπει να έχουν θέσεις και όχι να στοιβάζονται όρθιοι, σαν τα ποντίκια», επισήμανε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Φλωρίδη.

«Και όχι βέβαια οι υποψήφιοι αρχηγοί που μονοπωλούν τη σκέψη σας κ. Φλωρίδη γιατί αποκαλύπτουν τα συνεχή σκάνδαλα της Κυβέρνησης που σήμερα υπηρετείτε και έτσι τρίζει η δική σας “καρεκλίτσα”, με την οποία και μόνο ασχολείστε», πρόσθεσε.

»Πέρα από αυτά όμως καλώ το ΤΕΕ να κάνει αυτοψία, επιμέτρηση και πιστοποίηση για το αν ο προυπολογισμός της ανακαίνισης του 1.600.000 ευρώ αληθινά υλοποιήθηκε ή όχι και αν ναι με ποιό ποσοστό υπεριτμολόγησης. Και βέβαια καλώ το ΤΕΕ να συγκρίνει την αίθουσα – αχούρι που ανακαίνισε ο κ. Φλωρίδης με 1.600.000€ με την από πολλού λειτουργούσα δικαστική αίθουσα του Εφετείου Αθηνών, όπου έγιναν οι μεγάλες δίκες, ώστε πέρα από την αναισθησία, αναλγησία, υποκρισία και ειρωνεία, να αναδειχθεί περίτρανα και το ψεύδος του.

Φτάνει πια η ατιμωρησία. Απαιτούμε ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ για το δημόσιο χρήμα ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΑΤΕ και ΣΕΒΑΣΜΟ στους ΠΟΛΙΤΕΣ της χώρας!», κατέληξε.

pic.twitter.com/6RT8AtJGRE March 28, 2026

Καρυστιανού: «Δεν θα δεχτούμε να παρακολουθούμε τη δίκη στην κάτω αίθουσα, από την τηλεόραση»

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής, στο Open, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τον προβληματισμό της για όσα εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη της δίκης.

Όπως σημείωσε, αντί η διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά, επικράτησαν εντάσεις, διαπληκτισμοί και έντονη ψυχική φόρτιση, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν τελικά επιδιώκεται η απομάκρυνση της κοινής γνώμης και των συγγενών από τη διαδικασία.

Η ίδια αναφέρθηκε αναλυτικά και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, εστιάζοντας κυρίως στην ακαταλληλότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, και εκφράζοντας την απογοήτευσή της που, αντί για έναν κατάλληλο χώρο, οι παρευρισκόμενοι βρέθηκαν σε μια αίθουσα περιορισμένης χωρητικότητας.

«Περιμέναμε να δούμε μία σούπερ αίθουσα και βρεθήκαμε σε αυτό το μικρό κτίριο, χωρητικότητας 400 ατόμων. Ο κ. Φλωρίδης γνώριζε ότι ετοίμαζε μία δίκη με 650 παράγοντες δίκης. Άρα δε μπορούμε να είμαστε κάτω από 650. Πώς είναι δυνατόν να στοιβάξεις αυτούς τους ανθρώπους σε μια αίθουσα 400 ατόμων;» αναρωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα, άφησε αιχμές τόσο για πιθανές σκοπιμότητες, όσο και για ανεπάρκεια στη διαχείριση της διαδικασίας, τονίζοντας την ανάγκη απόδοσης ευθυνών: «Πέρα από το ότι ίσως υπήρχε μια σκοπιμότητα για αναβολή, πλέον της έντασης και της απογοήτευσης, είναι το θέμα και της ανικανότητα και αδιαφορίας του κ. Φλωρίδη, που έχει ευθύνες. Είναι το θέμα της απαξίωσης και του μη σεβασμού προς την κοινωνία, και είναι το θέμα της κοροϊδίας και διασπάθισης του δημόσιου χρήματος για το κόστος της αίθουσας. Για όλα αυτά πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Φλωρίδης».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι: «Δεν θα δεχτούμε να παρακολουθούμε τη δίκη στην κάτω αίθουσα, από την τηλεόραση».

Διαβάστε επίσης:

