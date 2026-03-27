Καρυστιανού: «Δεν θα δεχτούμε να παρακολουθούμε τη δίκη στην κάτω αίθουσα, από την τηλεόραση – Πρέπει να λογοδοτήσει ο Φλωρίδης»

Τον προβληματισμό της για όσα εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής, 27/3, στο Open.

Όπως σημείωσε, αντί η διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά, επικράτησαν εντάσεις, διαπληκτισμοί και έντονη ψυχική φόρτιση, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν τελικά επιδιώκεται η απομάκρυνση της κοινής γνώμης και των συγγενών από τη διαδικασία.

Η ίδια αναφέρθηκε αναλυτικά και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, εστιάζοντας κυρίως στην ακαταλληλότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη, και εκφράζοντας την απογοήτευσή της που, αντί για έναν κατάλληλο χώρο, οι παρευρισκόμενοι βρέθηκαν σε μια αίθουσα περιορισμένης χωρητικότητας.

«Περιμέναμε να δούμε μία σούπερ αίθουσα και βρεθήκαμε σε αυτό το μικρό κτίριο, χωρητικότητας 400 ατόμων. Ο κ. Φλωρίδης γνώριζε ότι ετοίμαζε μία δίκη με 650 παράγοντες δίκης. Άρα δε μπορούμε να είμαστε κάτω από 650. Πώς είναι δυνατόν να στοιβάξεις αυτούς τους ανθρώπους σε μια αίθουσα 400 ατόμων;» αναρωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα, άφησε αιχμές τόσο για πιθανές σκοπιμότητες, όσο και για ανεπάρκεια στη διαχείριση της διαδικασίας, τονίζοντας την ανάγκη απόδοσης ευθυνών: «Πέρα από το ότι ίσως υπήρχε μια σκοπιμότητα για αναβολή, πλέον της έντασης και της απογοήτευσης, είναι το θέμα και της ανικανότητα και αδιαφορίας του κ. Φλωρίδη, που έχει ευθύνες. Είναι το θέμα της απαξίωσης και του μη σεβασμού προς την κοινωνία, και είναι το θέμα της κοροϊδίας και διασπάθισης του δημόσιου χρήματος για το κόστος της αίθουσας. Για όλα αυτά πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Φλωρίδης».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι: «Δεν θα δεχτούμε να παρακολουθούμε τη δίκη στην κάτω αίθουσα, από την τηλεόραση».

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε και απέναντι στην Ένωση δικαστών και εισαγγελέων, σχολιάζοντας την ανακοίνωση που αφορούσε στην ίδια και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ήταν ντροπή αυτό το δελτίο Τύπου. Αξιολογικές κρίσεις από έναν πρόεδρο ένωσης προς έναν πολίτη που διαμαρτύρεται για τα έκτροπα που συμβαίνουν; Ντροπή. Ένας δικαστής, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γενικότερα στις δηλώσεις του».

Η προσωπική απώλεια και το αίτημα για δικαιοσύνη

Αναφερόμενη στη δική της πορεία μετά την τραγωδία, η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε στον ρόλο της ως μητέρα, αλλά και ως ενεργός πολίτης που διεκδικεί δικαίωση.

«Είμαι η μητέρα της Μάρθης, θα είμαι πάντα και ένας πολίτης που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού του. Αυτό που έχω βιώσει ως μάνα με οδήγησε να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Και το κίνημα που οργανώνεται ακριβώς γιατί πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα. Επομένως είναι το ένα συνέχεια του άλλου. Στον δρόμο, έρχεται πάρα πολύς κόσμος με αγκαλιάζει, μου λέει “συνεχίστε, μην τα παρατήσετε, είστε η μόνη μας ελπίδα”. Και το περίεργο είναι ότι αυτό το ακούω από όλο τον κόσμο. Επομένως μένω στην ανάγκη της κοινωνίας και το μεγάλο αίτημα για δικαιοσύνη, είναι σε όλους».

Η δημιουργία κινήματος και η στάση των συγγενών

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, απαντώντας σε ερωτήσεις για την πρωτοβουλία δημιουργίας κινήματος, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι δεν υπήρξε αιφνιδιασμός, καθώς το θέμα είχε ήδη τεθεί σε συζητήσεις μεταξύ των συγγενών των θυμάτων.

«Με τους συγγενείς που μιλάω, γνώριζαν ότι αν δεν κάνουμε κάτι, δεν πρόκειται να δικαιωθούμε. Ήταν κάτι δηλαδή που το συζητούσαμε. Πραγματικά δεν αιφνιδίασα κανέναν. Γνώριζαν ότι το συζητάμε για τη δημιουργία κινήματος γιατί βλέπαμε ότι είναι η μοναδική λύση που μας έμεινε για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας. Ειδικά με μέλη του ΔΣ που ήμασταν πιο κοντά, γνώριζαν για αυτό, γιατί το συζητούσαμε. Όχι για να το κάνουμε όλοι μαζί. Αλλά σαν πρόθεση, το συζητούσαμε συνεχώς προφανώς», είπε.

Συναισθηματικά φορτισμένη, μίλησε και για τον σύλλογο, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για την ίδια: «Ο σύλλογος για εμένα ήταν σαν ένα παιδί. Έβαλα την ψυχή μου μέσα στη δημιουργία του. Ο τρόπος που έφυγα με στεναχώρησε. Εγώ θέλω να παραμείνει, είναι ένας σύλλογος με μεγάλη δραστηριότητα και όποτε χρειαστεί τη στήριξή μου, θα την έχει».

Το μπάζωμα και ευθύνες των Αρχών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα του μπαζώματος στον τόπο της τραγωδίας, περιγράφοντας τις ενέργειές της τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα.

«Λίγες μέρες μετά το συμβάν, πήγα να δω τον εισαγγελέα της υπόθεσής μας, τον κ. Δασκαλόπουλο και του είπα για το μπάζωμα “πώς επιτρέψατε να γίνει σε αυτό το χώρο;”. Μου είπε δύο πράγματα: Ότι του είχαν πει ότι έπρεπε ο χώρος να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση και να λειτουργήσει ο συρμός για εμπορικούς λόγους, και ότι είχαν τελειώσει τη δουλειά τους οι πραγματογνώμονες μέσα σε δύο ημέρες. Μετά μάθαμε ότι δεν πήγαν καν στο σημείο και έκαναν τη δουλειά από το γραφείο», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Ο εισαγγελέας δεν πήγε στο σημείο να δει τι γίνεται. Δεν πήγαν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές; Και μόνο από το γεγονός ότι δε βρέθηκε τίποτα από έναν άνθρωπο… Δεν υπάρχει εξαΰλωση. Έπρεπε κάτι να βρεθεί. Το ότι δε βρέθηκε, δείχνει ακριβώς τη βιασύνη με την οποία πετάχτηκαν τα κόκαλα και τα χώματα. Για αυτό δεν έπρεπε κάποιος να λογοδοτήσει και να είναι στη φυλακή;», διερωτήθηκε.

Χαμηλές προσδοκίες και έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαδικασία

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη δυσπιστία της ως προς την εξέλιξη της δίκης, δηλώνοντας ότι δεν αναμένει πολλά σε ό,τι αφορά στην έκβασή της.

«Όχι πολλά. Εγώ έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, στο πώς θα αξιοποιήσει η έδρα τα καινούργια στοιχεία που θα προκύψουν και αν θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Μην ξεχνάτε ότι παράλληλα τρέχει μια άλλη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Εκεί προέκυψαν καινούργια βίντεο. Η πρόεδρος λιποθύμησε και έκτοτε είναι σε αναρρωτική και εμείς, εδώ και 3 εβδομάδες δεν έχουμε πρόσβαση. Που σημαίνει, γιατί να μην έχει αλλοιωθεί; Τι εμπιστοσύνη έχω εγώ ότι θα παραμείνουν τα στοιχεία και θα αξιοποιηθούν σωστά;», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκe στην Οινόη λόγω βλάβης η αμαξοστοιχία Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Τι φέρεται να είπε ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για Κρήτη: «Θα δεις τώρα τι θα κάνω»

Νίκος Πλακιάς για Γεωργιάδη και Φλωρίδη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;»











