Δίκη για τα Τέμπη: Μεγαλώνει η αίθουσα μετά τα παρατράγουδα της πρώτης ημέρας

Έπρεπε να γίνει χαμός με την ακαταλληλότητα της αίθουσας που αποφασίστηκε να διεξαχθεί η μεγάλη δίκη των Τεμπών για να δοθεί λύση.

Μετά τη συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης με τη συντονιστική της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφασίστηκε να μεγαλώσει ο χώρος της δίκης, για να χωρέσουν όλοι. Συγκεκριμένα, θα αφαιρεθεί η γυψοσανίδα που διαχωρίζει την κεντρική αίθουσα με αυτή που κατασκευάστηκε ως αίθουσα δικηγόρων, για να μεγαλώσει ο χώρος και θα τοποθετηθούν επιπλέον μικρόφωνα.

Οι δικηγόροι μετέφεραν στον κ. Φλωριδη την έντονη δυσαρέσκεια γονιών, συγγενών θυμάτων και επιζώντων του δυστυχήματος για τις συνθήκες αλλά και την κοινωνική κατακραυγή για τα όσα έγιναν την πρώτη ημέρα της δίκης.

Πάντως, η δίκη θα γίνει στη Λάρισα και αυτό δεν αλλάζει, ενώ οι δικηγόροι δεν θα απέχουν.

Διαβάστε επίσης:

