Ο Φλωρίδης… ντριπλάρει την κριτική «γαλάζιων» για το χάος στη δίκη για τα Τέμπη

Αμήχανη προσπάθεια να αποκρούσει την κριτική που ασκήθηκε από «γαλάζια» στελέχη για την εικόνα χάους που επικράτησε κατά την πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας, ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Γιάννης Οικονόμου είχαν ασκήσει κριτική για τα όσα συνέβησαν στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, ζητώντας από το υπουργείο να παρέμβει και να δώσει λύση.

Μιλώντας λοιπόν στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις των «γαλάζιων» στελεχών, ο Γιώργος Φλωρίδης δεν απάντησε επί της ουσίας, αλλά επιχείρησε… ντρίπλα, λέγοντας ότι «δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», ενώ απέδωσε τα σχόλια σε έλλειψη γνώσης των στοιχείων.

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Δικαιοσύνης επέμεινε ότι το πρόβλημα θα λυθεί με καλύτερη… ταξιθεσία, λέγοντας ότι «την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Επέμεινε, δε, ότι «υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών – που είναι και συνήγοροι – που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές».

Πάντως, λένε οι κακές γλώσσες, αν την 1η Απριλίου δεν παρουσιαστεί πραγματικά βελτιωμένη εικόνα, ο Γ. Φλωρίδης θα είναι διπλά εκτεθειμένος…

