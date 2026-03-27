search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Φλωρίδης… ντριπλάρει την κριτική «γαλάζιων» για το χάος στη δίκη για τα Τέμπη

Αμήχανη προσπάθεια να αποκρούσει την κριτική που ασκήθηκε από «γαλάζια» στελέχη για την εικόνα χάους που επικράτησε κατά την πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας, ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Γιάννης Οικονόμου είχαν ασκήσει κριτική για τα όσα συνέβησαν στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, ζητώντας από το υπουργείο να παρέμβει και να δώσει λύση.

Μιλώντας λοιπόν στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις των «γαλάζιων» στελεχών, ο Γιώργος Φλωρίδης δεν απάντησε επί της ουσίας, αλλά επιχείρησε… ντρίπλα, λέγοντας ότι «δεν μένω σε αυτά, τα αφήνω, δεν τα θεωρώ παραγωγικά», ενώ απέδωσε τα σχόλια σε έλλειψη γνώσης των στοιχείων.

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Δικαιοσύνης επέμεινε ότι το πρόβλημα θα λυθεί με καλύτερη… ταξιθεσία, λέγοντας ότι «την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Θα μπουν λοιπόν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς που είναι οι πρώτοι για νομιμοποίηση. Την ταυτοποίηση θα την κάνει η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε κανονικά έδρανα για 110 δικηγόρους».

Επέμεινε, δε, ότι «υπάρχει μια μικρή μειοψηφία σε επίπεδο πολιτικών – που είναι και συνήγοροι – που δεν επιθυμούν να γίνει η δίκη με τίποτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας, αυτό όμως δεν είναι καινούργιο. Στα 2,5 χρόνια που διήρκεσε η ανάκριση, επιχειρήθηκε πολλές φορές».

Πάντως, λένε οι κακές γλώσσες, αν την 1η Απριλίου δεν παρουσιαστεί πραγματικά βελτιωμένη εικόνα, ο Γ. Φλωρίδης θα είναι διπλά εκτεθειμένος

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Καλλιάνος: Στο βωμό της πολιτικής ψηφοθηρίας ακόμα και τα προσωπικά δράματα

Τι θα κάνει τελικά ο Σαμαράς;

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Παπανδρέου και Βενιζέλος θα μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Νομικό μωσαϊκό σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι ισχύει στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Αντιμετωπίζουμε έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα»

ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Αγωγή καταθέτουν τα θύματα κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και της Google

ADVERTORIAL

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

ΥΓΕΙΑ

Κινδυνεύουν οι πολύ αδύνατοι έφηβοι και νέοι από κατάγματα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3