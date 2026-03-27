Τι θα κάνει τελικά ο Σαμαράς;

Ένα μεγάλο ερωτηματικό συνοδεύει το τελευταίο διάστημα κάθε συζήτηση σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως είναι γνωστό, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα και να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή, όταν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για ένα τέτοιο εγχείρημα – ειδικά από τη στιγμή που διεμβόλισε το χώρο της (ευρύτερης) δεξιάς η Μαρία Καρυστιανού -, ωστόσο, άνθρωποι που μιλούν με τον Α. Σαμαρά δεν αποκλείουν τίποτα.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς – λένε οι πληροφορίες – ο πρώην πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα θα τοποθετηθεί για το θέμα. Κάτι μας λέει, δε, ότι η τοποθέτησή του δεν θα είναι και πολύ κολακευτική για την κυβέρνηση.

