Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Παπανδρέου και Βενιζέλος θα μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλο

Παπανδρέου και Βενιζέλος – οι δύο εν ζωή πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ – αναμένεται να μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλο αύριο το μεσημέρι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η σχέση των δύο έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου, ειδικά απο το 2007 μέχρι και το 2015.

όπως και να έχει ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τον κύκλο των παρεμβάσεων που θα κάνουν τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καθώς έχει προγραμματιστεί να μιλήσει αύριο στις 12.30, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και παρουσιάζοντας τη δική του ανάλυση για τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις καθώς και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών.

Αμέσως μετά, στις 13.00, τη σκυτάλη θα λάβει ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Σαμαρά, Παπανδρέου και Παπαδήμου.

Η ομιλία του κ. Βενιζέλου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λέγεται ότι έχει ετοιμάσει μια ομιλία άκρως «θεσμική» και υποστηρικτική της πολιτικής στόχευσης του νυν προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεδομένου μάλιστα ότι αναμένεται μεγάλο μέρος της ομιλίας του να επικεντρωθεί σε ζητήματα θεσμών και κράτους δικαίου, θεωρείται βέβαιο ότι θα στοχεύσει πολλές φορές και με διαφορετικά «όπλα» το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από τις υποκλοπές και φτάνοντας μέχρι τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

