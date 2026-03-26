Οι χριστιανοί πατριάρχες παρακαλάνε τώρα τον Νετανιάχου για να γίνει κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός

Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, καθώς οι επαφές μεταξύ της Αγιοταφικής Κοινότητας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της κυβέρνησης του Ισραήλ δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο λαμβάνοντας την απόφαση να αποστείλει επιστολή προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, σύμφωνα με την οποία τους ζητούν να δοθεί σαφής απάντηση σχετικά με τους επικείμενους εορτασμούς και τις ακολουθίες καθώς ήδη στον Χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση σχετικά με το τι θα γίνει την τελετή του Αγίου Φωτός.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του parapolitika.gr, η επιστολή έχει αποσταλεί ήδη προς τους ισραηλινούς αξιωματούχους. Σε αυτή την επιστολή ζητείται επίσης οι τελετές να γίνουν κανονικά καθώς η πληροφορία που διαχέεται τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ ότι θα επιτραπεί η είσοδος μόνο 50 ατόμων κατά το Μεγάλο Σάββατο στην τελετή του Αγίου Φωτός, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στην Αγιοταφική Αδελφότητα, αλλά και στα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα.

Όλα παραμένουν ρευστά και αναμένονται με αγωνία οι επίσημες οδηγίες από τις κρατικές αρχές για να μπορέσουν οι Πατέρες να προχωρήσουν στον ακριβή καθορισμό των ιερών ακολουθιών.

