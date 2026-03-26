ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:18
Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στον Πλεύρη για τις νέες δηλώσεις του για την Αριστερά: «Τα έκανε χειρότερα, ακροδεξιός βραχίονας του πρωθυπουργού»

plevris_new

Ο Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε εκ νέου για τις ακραίες τοποθετήσεις του για την Αριστερά, ως καλεσμένος στον ΑΝΤ1.

Αν και επιχείρησε να μαζέψει εν μέρει τη δήλωσή του (είπε ότι αφορούσε «συγκεκριμένη περίοδο» και όχι γενικότερα την Αριστερά διαχρονικά), επέμεινε ότι όσα είπε στο Κιλκίς είναι θέση του και θα «την λέω πάντα».

Πρόσθεσε ότι «κάποιοι το συνδέουν με την θεωρία ότι πάμε να διχάσουμε τους Ελληνες, αλλά δεν ισχύει. Δεν είπα ότι είναι προδότες, αλλά το να συζητάς τι έκαναν (τότε) δεν είναι αμφυλιοφοβικό».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την νέα αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: 

«Και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα την δυναμώνει».

Καταλήγοντας, σχολιάζουν για τον υπουργό Μετανάστευσης: «Το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Με τρολάρισμα Τασούλα και ήρωες του 1981 το σποτ για το συνέδριο

Τα «έχωσε» ο Άδωνις στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν θέλουν να κάνουν παρέα στη ΝΔ, μη σώσουν και κάνουν»

Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

google_news_icon

hatzidakis_kostis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

aeroplanoforo-limani
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

holy-fire_jerusalem_2603_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι χριστιανοί πατριάρχες παρακαλάνε τώρα τον Νετανιάχου για να γίνει κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός

drones_russia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

hatzidakis_kostis_new
aeroplanoforo-limani
rihanna-new
