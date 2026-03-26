Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στον Πλεύρη για τις νέες δηλώσεις του για την Αριστερά: «Τα έκανε χειρότερα, ακροδεξιός βραχίονας του πρωθυπουργού»

Ο Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε εκ νέου για τις ακραίες τοποθετήσεις του για την Αριστερά, ως καλεσμένος στον ΑΝΤ1.

Αν και επιχείρησε να μαζέψει εν μέρει τη δήλωσή του (είπε ότι αφορούσε «συγκεκριμένη περίοδο» και όχι γενικότερα την Αριστερά διαχρονικά), επέμεινε ότι όσα είπε στο Κιλκίς είναι θέση του και θα «την λέω πάντα».

Πρόσθεσε ότι «κάποιοι το συνδέουν με την θεωρία ότι πάμε να διχάσουμε τους Ελληνες, αλλά δεν ισχύει. Δεν είπα ότι είναι προδότες, αλλά το να συζητάς τι έκαναν (τότε) δεν είναι αμφυλιοφοβικό».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την νέα αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα την δυναμώνει».

Καταλήγοντας, σχολιάζουν για τον υπουργό Μετανάστευσης: «Το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».

