26.03.2026 11:29
26.03.2026 08:08

Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

Αν και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, όλα δείχνουν ότι η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα διεξαχθεί πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η πιθανότερη ημερομηνία για τη… σύγκρουση κορυφής θεωρείται η Παρασκευή 3 Απριλίου – δηλαδή, η τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία, καθώς μετά έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα και τα… πνεύματα θα ηρεμήσουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση υπάρχει πυρετώδης προετοιμασία για τη συζήτηση, ιδίως μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα για το Predator και από τότε αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις. Για να δούμε…

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

