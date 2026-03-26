Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

Αν και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, όλα δείχνουν ότι η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα διεξαχθεί πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η πιθανότερη ημερομηνία για τη… σύγκρουση κορυφής θεωρείται η Παρασκευή 3 Απριλίου – δηλαδή, η τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία, καθώς μετά έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα και τα… πνεύματα θα ηρεμήσουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση υπάρχει πυρετώδης προετοιμασία για τη συζήτηση, ιδίως μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα για το Predator και από τότε αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις. Για να δούμε…

