ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 08:14
Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ (video)

Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον προχώρησε σε διπλωματική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί ατόπημα σε ομιλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑΜελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το STAR, η Μελάνια Τραμπ επρόκειτο να απευθυνθεί σε εκδήλωση στη σύζυγο του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με τη φράση «καλωσορίζουμε τη Μακεδονία», παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε τελικά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».

Διαβάστε επίσης

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

Κακλαμάνης για 25η Μαρτίου: Πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου – «Η μεγάλη διπλή γιορτή των Ελλήνων»

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Η Qualco αποκτά 34% της Resitech και επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά τεχνολογίας ακινήτων

Πριν το Πάσχα η συζήτηση για υποκλοπές και κράτος δικαίου

ΣΥΡΙΖΑ-ΝεΑρ: «Διαλυτική» η αναμονή για Τσίπρα

Άγιος Παντελεήμονας: Άγριος καβγάς μέσα σε κατάστημα – Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος, μία σύλληψη (video)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Το Ιράν στέλνει στρατό στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ - Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του - Όλες οι εξελίξεις

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Βουλιαγμένη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε εξαφανιστεί

