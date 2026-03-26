Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ (video)

Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον προχώρησε σε διπλωματική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί ατόπημα σε ομιλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το STAR, η Μελάνια Τραμπ επρόκειτο να απευθυνθεί σε εκδήλωση στη σύζυγο του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με τη φράση «καλωσορίζουμε τη Μακεδονία», παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε τελικά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».

