Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ (video)

Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον προχώρησε σε διπλωματική παρέμβαση, προκειμένου να αποτραπεί ατόπημα σε ομιλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.
Σύμφωνα με το STAR, η Μελάνια Τραμπ επρόκειτο να απευθυνθεί σε εκδήλωση στη σύζυγο του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με τη φράση «καλωσορίζουμε τη Μακεδονία», παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.
Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες.
Κατά τις ίδιες πηγές, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε τελικά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».
Διαβάστε επίσης
25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)
Κακλαμάνης για 25η Μαρτίου: Πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης
Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου – «Η μεγάλη διπλή γιορτή των Ελλήνων»
