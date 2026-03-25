25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

Ένα μικρό λάθος στο μήνυμά του μετά την στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Τασούλας άρχισε να κάνει τη δήλωσή του, ωστόσο, έκανε ένα μικρό σαρδάμ. Μη γνωρίζοντας ότι η μετάδοση ήταν live, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να «το πάμε ξανά».

" το 1981, οι πρόγονοί μας.."

Το 1981 ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία pic.twitter.com/HYY5JORRBo — Ρεπλικα (@yorgisAnyfantis) March 25, 2026

Εν πάση περιπτώσει, ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε κανονικά το μήνυμά του και… τέλος καλό, όλα καλά.

Διαβάστε επίσης

Κακλαμάνης για 25η Μαρτίου: Πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου – «Η μεγάλη διπλή γιορτή των Ελλήνων»

Το ρομποτάκι «Κύων», ο Πίνατ, οι εκλογές και τα εγκαίνια του Flyover και οι σέλφι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη