25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

Ένα μικρό λάθος στο μήνυμά του μετά την στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Κώστας Τασούλας άρχισε να κάνει τη δήλωσή του, ωστόσο, έκανε ένα μικρό σαρδάμ. Μη γνωρίζοντας ότι η μετάδοση ήταν live, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να «το πάμε ξανά».
" το 1981, οι πρόγονοί μας.."— Ρεπλικα (@yorgisAnyfantis) March 25, 2026
Το 1981 ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία pic.twitter.com/HYY5JORRBo
Εν πάση περιπτώσει, ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε κανονικά το μήνυμά του και… τέλος καλό, όλα καλά.
