Το ρομποτάκι «Κύων», ο Πίνατ, οι εκλογές και τα εγκαίνια του Flyover και οι σέλφι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφικά ενσταντανέ με… νόημα περιλάμβανε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, με σπόντες, δηλώσεις και πηγαδάκια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη κατά την αυτοψία που έκαναν στο υπό κατασκευήν 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.



Όταν η κουβέντα έφτασε στα εγκαίνια του σχολείου, ο πρωθυπουργός ρώτησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης «Πότε θα μας καλέσεις για να κάνουμε τα εγκαίνια και τον αγιασμό;», με τον Στέλιο Αγγελούδη να απαντάει «του χρόνου τέτοια εποχή, Πάσχα θα κάνουμε εδώ». Ο πρωθυπουργός χαμογέλασε και συνέχισε λέγοντας ότι «θα έρθουμε εδώ, αν είναι πανέτοιμο το σχολείο, τον Σεπτέμβριο», εννοώντας τον Σεπτέμβριο του 2027. Κάπου εκεί πετάχτηκε ο Δημήτρης Κούβελας και ρώτησε τον πρωθυπουργό αν του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός ξανά χαμογέλασε και σχολίασε με νόημα: «Τώρα μου κάνεις και εσύ ερωτήσεις. Λες και πας να με αιφνιδιάσεις. Αυτές τις ερωτήσεις τις περιμένουμε από τους δημοσιογράφους». Και, αφού κοντοστάθηκε, συνέχισε: «Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του ’27, και τώρα εσύ μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματά σου». Στρεφόμενος δε προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, του είπε ότι όλα αυτά «μπορεί να γίνουν τελικά στην προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε πολλά να εγκαινιάσουμε, μαζί και το Flyover», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Η σχολική στέγη της Θεσσαλονίκης και η καθαριότητα



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εικόνα που βλέπει στην πόλη, καθώς -όπως είπε- κάθε φορά που έρχεται βρίσκει την πόλη πιο καθαρή, ενώ ακολούθησε και διάλογος με τον κ. Αγγελούδη για τη σχολική στέγη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε «τα πας καλά με τη σχολική στέγη», με τον δήμαρχο να ανταπαντά «όσα λεφτά μού δίνετε γίνονται έργα» και τον πρωθυπουργό να τον ρωτά ξανά: «Γιατί, έχεις παράπονο;» Κάπου εκεί ο Αγγελούδης δεν απάντησε, απλώς χαμογέλασε.

Πηγαδάκι με τους βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Σε εσωκομματικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους βουλευτές της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το σχετικό πηγαδάκι στήθηκε λίγο μετά την επίσκεψη στον 32ο ΓΕΛ, όπου ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους παρόντες βουλευτές, αλλά και από τους υφυπουργούς που ήταν παρόντες, να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας πως ό,τι αλλαγές έπρεπε να γίνουν έγιναν και ότι από δω και πέρα το ζήτημα είναι να υλοποιηθεί το σχέδιο.

Ο σκύλος-ρομπότ, ο Πίνατ και οι selfies με τους μαθητές



Λίγο νωρίτερα και κατά την πρώτη του στάση που έκανε στο ΙΜΕΤ, ο πρωθυπουργός βρέθηκε μπροστά στο ρομποτάκι ονόματι «Κύων», που ήταν αυτό που τον υποδέχθηκε στο Ινστιτούτο. Μάλιστα, μόλις ο πρωθυπουργός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του αναρωτήθηκε χαμογελώντας «Τι έγινε; Φτάσαμε στο Μέγαρο Μαξίμου;», ενώ αναφέρθηκε αμέσως μετά και στον Πίνατ.

Από την περιοδεία δεν έλειψαν οι selfies με παιδιά που συνάντησε ο πρωθυπουργός σε διάφορα σημεία της επίσκεψής του, ενώ στο 5ο Δημοτικό Αμπελοκήπων ο πρωθυπουργός τα είπε με τον δήμαρχο και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου.







Τα έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ



Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε από την πλευρά του: «Καλωσορίζουμε στον Δήμο μας τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα υπό ανέγερση, καινούριο, το 5ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα λειτουργήσει στις 11 Σεπτεμβρίου κανονικά, στο προσεχές σχολικό έτος. Αντικαθιστά αυτό το σχολείο ένα παλιό, προ 55 ετών κατασκευασμένο, βαρέως τύπου προκάτ, παλιό δημοτικό σχολείο.



Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την έγκριση της πίστωσης και επιτέλους την έναρξη της κατασκευής του νέου κολυμβητικού συγκροτήματος, στο Στρατόπεδο “Μεγάλου Αλεξάνδρου” του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ.



Αλλά και για τα νοσοκομεία τα δύο που δρομολογήθηκαν, που βρίσκονται δυτικά και βορειοδυτικά, το Παιδιατρικό στο Φίλυρο που προχώρησε πάρα πολύ, το Ογκολογικό και τα έργα τα οποία φαίνονται και πραγματοποιούνται στη Δυτική Θεσσαλονίκη.



Διότι πολύ ορθά επισημάνατε, κ. Πρόεδρε, κι εσείς, ότι και στα πολεοδομικά συγκροτήματα, στο εσωτερικό τους, υπάρχουν ανισότητες και δρομολογήσατε έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης».

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς – Ο ρόλος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Στην Πλατεία Συντάγματος ο πρωθυπουργός την Τετάρτη για τη στρατιωτική παρέλαση

Αιχμή Βάρρα για Βορίδη στη δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με παραίτησαν επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου»

















