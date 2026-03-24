Ο Μητσοτάκης, η Θεσσαλονίκη και οι δημοσκοπήσεις

Ως γνωστόν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και, μάλιστα, με… φουλ πρόγραμμα: στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), εν συνεχεία θα μεταβεί στα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και στο τέλος θα επισκεφθεί το λιμάνι της συμπρωτεύουσας.

Ένας από τους λόγους που κάνουν τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, λένε οι πληροφορίες, είναι και οι… μετρήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι η ΝΔ, παρότι έχει «πάρει τα πάνω της», υστερεί στη βόρεια Ελλάδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, οπότε αποφασίστηκε να… πάρει στα χέρια του την υπόθεση ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καλό γκελ στους πολίτες.

Μάλιστα, πριν την επίσκεψη του πρωθυπουργού, στη συμπρωτεύουσα είχε γίνει… παρέλαση από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς είχαν βρεθεί εκεί οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, Χρίστος ∆ήµας. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια… πρεμούρα.

