ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:28
24.03.2026 08:23

Ο Μητσοτάκης, η Θεσσαλονίκη και οι δημοσκοπήσεις

Ως γνωστόν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και, μάλιστα, με… φουλ πρόγραμμα: στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), εν συνεχεία θα μεταβεί στα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και στο τέλος θα επισκεφθεί το λιμάνι της συμπρωτεύουσας.

Ένας από τους λόγους που κάνουν τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, λένε οι πληροφορίες, είναι και οι… μετρήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι η ΝΔ, παρότι έχει «πάρει τα πάνω της», υστερεί στη βόρεια Ελλάδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, οπότε αποφασίστηκε να… πάρει στα χέρια του την υπόθεση ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καλό γκελ στους πολίτες.

Μάλιστα, πριν την επίσκεψη του πρωθυπουργού, στη συμπρωτεύουσα είχε γίνει… παρέλαση από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς είχαν βρεθεί εκεί οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, Χρίστος ∆ήµας. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια… πρεμούρα.

Διαβάστε επίσης

Ξέφυγε ο Πλεύρης: «Ούτε σεβόμαστε, ούτε τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς» (Video)

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ιστορικό γεγονός – Αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας στο λιμάνι του Πειραιά»

Δίκη για Τέμπη: Πρόβλημα… ταξιθέτησης είδε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην αίθουσα που ήταν στοιβαγμένοι σαν… σαρδέλες

BUSINESS

Η Fiera Capital ανακοινώνει προ-δέσμευση για συμμετοχή στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank

LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις – Βασανίζομαι να βλέπω την εικόνα μου» (Video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ δεν περνά στους λογαριασμούς ρεύματος: Λαδακάκος και Ψωμάς εξηγούν στο pontiki.gr την «αντίφαση» 

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων και μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στα 8,19μ. ο Τεντόγλου, έμεινε εκτός μεταλλίων - Live η εξέλιξη του αγώνα, δείτε τα άλματά του

