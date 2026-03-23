Δίκη για Τέμπη: Πρόβλημα… ταξιθέτησης είδε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην αίθουσα που ήταν στοιβαγμένοι σαν… σαρδέλες

Το θέμα της καταλληλόλητας της αίθουσας απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στην πρώτη συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται η Τετάρτη 1 Απριλίου.

Η «αυλαία» της ιστορικής δίκης στιγματίστηκε από την ακαταλληλότητα της ασφυκτικά γεμάτης αίθουσας, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να απαντά στην οργή, την αγανάκτηση και την ντροπή πως πρόκειται για τη… μεγαλύτερη στη χώρα.

Το υπουργείο δηλαδή θεωρεί πως ο λόγος για τις τριτοκοσμικές εικόνες, με ανθρώπους στοιβαγμένους σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, για το απόλυτο φιάσκο, που συνιστά όμως και μία τεράστια προσβολή στους συγγενείς των θυμάτων και την κοινωνία που περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν ότι… δεν έγινε σωστή ταξιθέτηση.

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης λένε πως το χάος προκλήθηκε από το γεγονός πως δεν υπήρξε πρόβλεψη ενημέρωσης των εισερχομένων στο χώρο του δικαστήριο για το χώρο που θα κάτσουν μέσα στην δικαστική αίθουσα! Όπως λένε χαρακτηριστικά, «δεν πάσχει ο χώρος του δικαστηρίου, αλλά ο τρόπος ταξιθέτησης, με τον οποίο κάθισαν οι εισερχόμενοι στην δικαστική αίθουσα». Αν δηλαδή οι συγγενείς των θυμάτων δεν πήγαιναν να κάτσουν στον χώρο που έχει προβλεφθεί για τους δικηγόρους, αλλά κάθονταν στη θέση τους όπως και οι δικηγόροι, θα… χωρούσαν.

Στην προσπάθειά του να δώσει νέο νόημα στα μαθηματικά, το υπουργείο συνεχίζει λέγοντας ότι στις επόμενες δικασίμους ο αριθμός των συγγενών, μαρτύρων, κ.λπ… θα μειωθεί, οπότε θα λυθεί και το θέμα χωρητικότητας

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι που συμμετέχουν στην δίκη και όχι μόνο από την πρώτη στιγμή, δήλωσαν την πρόθεσή τους να βρεθεί άλλη δικαστική αίθουσα για την διεξαγωγή της δίκης, παρά τους ισχυρισμούς του υπουργείου πως η αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ξεκίνησε η δίκη, είναι χωρητικότητας 450 θέσεων.

Πάντως, φαίνεται πως βρήκαν τη λύση, αφού, όπως επισήμαναν οι πηγές του υπουργείου, στη δικαστική αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα οι θέσεις να αυξηθούν περίπου κατά 20 και έτσι ο συνολικός αριθμός να ανέλθει στις… 470.

