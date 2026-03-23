Σφυροκόπημα αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης: «Δεν επαρκούν, να μειώσετε ΕΦΚ και ΦΠΑ»

Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για τα τέσσερα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε, κάνοντας λόγο για μέτρα που δεν επαρκούν για την προστασία των πολιτών έναντι της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Η κυβέρνηση διατηρεί κοντόφθαλμη λογική σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας ότι απαιτείται μείωση προσωρινά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και του ΦΠΑ.

«Υπάρχουν και μέτρα που ενώ πρέπει να γίνουν πράξη η κυβέρνηση δεν τα κάνει πράξη απλά μόνο και μόνο για να μη φανεί ότι αναγκάζεται να ακολουθεί στη λέει αντιπολίτευση […] Πρέπει παράλληλα με τη στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων να υπάρχει μία σταθεροποίηση στην αγορά και αυτή η σταθεροποίηση μπορεί να υπάρξει μόνο αν το πλαφόν συνδυαστεί με τη μείωση προσωρινά του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ» δήλωσε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Για κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επιμένει για μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, έχοντας καταθέσει σχετικές τροπολογίες.

«Αυτό που κατέστη σαφές σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνησή του “μένει και θα μένει στο πλευρό” κάθε καρτέλ και μεσάζοντα. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική αλλαγή, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία» τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν ελέγχετε την αγορά, δεν μειώνετε τους έμμεσους φόρους. Σας κάνουν κουμάντο τα συμφέροντα. Είστε μια κυβέρνηση των συμφερόντων» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ζητεί το ΚΚΕ: «Τα μέτρα – κοροϊδία, που ανακοίνωσε ο συνεργός στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ, κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».

Για επιδότηση της ακρίβειας από την κυβέρνηση και ασπιρίνες απέναντι στη «γάγγραινα» έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. «Απροετοίμαστη η κυβέρνηση, στη γάγγραινα δίνετε ασπιρίνες. Τα καύσιμα πάνε 200 ευρώ το μήνα πάνω και δίνετε πίσω μόλις 50 ευρώ ασπιρινούλες» ανέφερε.

Για μέτρα κοροϊδία έκανε λόγο η Νίκη. «Προανήγγειλε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργός, μετρήσιμη κοροϊδία θα λέγαμε […] Δεν καλύπτει ούτε το 50% της συνολικής αύξησης του καυσίμου», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος Δημήτρη Νατσιό.

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Φάμελλος σε Ανδρουλάκη: «Δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός διάλογος στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ» – Χαιρετισμός από Καλαματιανό στην έναρξη

