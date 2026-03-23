Τσουκαλάς για τα κυβερνητικά μέτρα: «Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει – Δεν επαρκούν χωρίς πλαφόν και μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ» (video)

«Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει. Δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δηλώσεις του για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Υποστηρίζει ειδικότερα ότι η ανάληψη μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης σήμερα, «έγινε αργοπορημένα, αφού οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης έχουν προ ημερών ξεπεράσει τα δύο ευρώ και ήδη διαμορφώνουν ασφυκτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές». Τονίζει ότι «δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση πώς θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί» και προσθέτει ότι «η ειδική στήριξη για τη βενζίνη η οποία ανακοινώθηκε, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να είναι μία παρέμβαση που θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν συνοδευτεί με επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια και παρέμβαση με προσωρινή μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ».

Για τη δίκη των Τεμπών

Σχετικά με την έναρξη της δίκης των Τεμπών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι είναι μια «κορυφαία στιγμή στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών τους, στον αγώνα για να μάθει η ελληνική κοινωνία ποια είναι η αλήθεια και να απονεμηθεί δικαιοσύνη».

Επισημαίνει ότι «το τραύμα των Τεμπών παραμένει ακόμα ανοικτό», ενώ σημειώνει ότι «όλο το προηγούμενο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και διάχυσης ευθυνών». Σχολιάζει δε πως «το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, ενώ υπήρχαν τρία χρόνια για να προετοιμαστεί η δίκη, δεν υπάρχει αίθουσα, όπως φαίνεται, που να χωράει ταυτόχρονα κατηγορουμένους, συγγενείς και δικηγόρους δείχνει πως η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά της όπως θα έπρεπε».

