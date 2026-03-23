Κόντρα Κυρανάκη – Βελόπουλου στη Βουλή για το ποινικό μητρώο των οδηγών ταξί – Ονομαστική για την ηλεκτροκίνηση ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην Ολομέλεια συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ρυθμίσεις μεταξύ άλλων για τα ταξί, όπως η υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων στην ηλεκτροκίνηση που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις του κλάδου ο οποίος έχει προχωρήσει σήμερα σε νέα 24ωρη απεργία. Για τα σχετικά άρθρα αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός από την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η διάταξη για το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών – οδηγών ταξί, η οποία και πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Η ρύθμιση προβλέπει τη μη ανανέωση άδειας ενός οδηγού ταξί εάν έχει καταδικαστεί για ξυλοδαρμό. «Δηλαδή εάν πάνε οι άνθρωποι αυτοί και τους δείρουν αστυνομικοί και αμυνθούν, χάνουν το ταξί τους;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κατά την ομιλία του.

Το ερώτημά του πυροδότησε την έντονη αντίδραση τους Κ. Κυρανάκη:

«Είπατε μόλις, ότι σε μια συμπλοκή με την αστυνομία εάν τύχει ένας ταξιτζής να ρίξει κάποια ψιλή σε έναν αστυνομικό… Τους αστυνομικούς, που υπερασπίζεστε και γυρνάτε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να υφαρπάξετε τις ψήφους τους!».

«Αποκαλυφθήκατε, για το φίλο σας τον κύριο Λυμπερόπουλο» συνέχισε σε έντονο ύφος ο αν. υπουργός και πρόσθεσε «Ήρθατε εδώ και είπατε, “ας δείρουν έναν αστυνομικό”. Αυτά να πείτε στους αστυνομικούς, ότι επιτρέπεται να τους δέρνει ένας ταξιτζής! Αυτός είναι ο κύριος Βελόπουλος. Να τον χαίρονται οι αστυνομικοί του που οδηγούν το Range Rover του… Που μας είπατε για τον απλό οδηγό που δεν μπορεί να αγοράσει ταξί».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανήλθε καταγγέλλοντας διαστρέβλωση των όσων είπε κατηγορώντας τον κ. Κυρανάκη για «πολιτική αλητεία». «Αν η πολιτική αλητεία είχε ονοματεπώνυμο, θα ήταν η “Ομάδα Αλήθειας” του κυρίου Κυρανάκη. Δεν είπα ποτέ εγώ να δείρει ταξιτζής αστυνομικό. Είστε ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης. Σε οποιαδήποτε αντιδικία και ξυλοδαρμό με έναν πολίτη μπορεί να υποστεί το ίδιο ταξιτζής, αυτό λέω εγώ», διευκρίνισε.

Κατόπιν αυτών ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε πως αυτό που ψηφίζεται σήμερα είναι το αδίκημα της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης και πως η σχετική πρόβλεψη για υποχρεωτικότητα πιστοποιητικού δικαστικής χρήσης, την οποία η Ελληνική Λύση δεν είχε καταψηφίσει, αφορούσε νόμο του 2020.

Στο μεταξύ, αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επί των άρθρων 41, 52 και 67 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 5 δις για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

Νέα Αριστερά: Αύριο η παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία στο Πολιτικό Γραφείο – Παραμονή στο κόμμα μέχρι νεωτέρας

Δημοσκόπηση Interview: Εκπλήξεις με τρίτο ΚΚΕ και πτώση της Πλεύσης – Το 54% περιορίζει τις μετακινήσεις με ΙΧ λόγω των τιμών στα καύσιμα



