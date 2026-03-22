Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία τη Δευτέρα

Σε νέα απεργία «κατεβαίνουν» από τις 6 το πρωί της Δευτέρας (23/03) οι οδηγοί ταξί στην Αττική.

«Με τη μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επαίσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΑΤΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως της 06:00 το πρωΐ της Τρίτης

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΟ ΣΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) – ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του “ερανιστικού νομοσχεδίου” παου φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.

Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επαίσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις.

Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοί βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την “μεταρρύθμιση” – απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,

Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,

ΤΟ ΤΑΞΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

…. από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθησύχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.

ΤΟ ΣΑΤΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ».

