Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους – Έβαψαν με σπρέι τοίχους σχολείου

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανήλικων για φθορές σε σχολείο σχημάτισαν αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι -ηλικίας 14 και 15 ετών- συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν έβαψαν τοίχους στο ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου με σπρέι.

Έγιναν αντιληπτοί από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας.

