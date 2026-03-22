Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/03) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου μια 40χρονη οδηγός παρέσυρε 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τη 01:00 η ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, κινούμενη επί των οδών Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε 14 Ι.Χ. και μηχανές που ήταν παρκαρισμένα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το ΕΡΤnews φέρνει μάλιστα στο φως της δημοσιότητας βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 40χρονη πέφτει πάνω στα οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν και οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η 40χρονη, στον οργανισμό της οποίας, μετά από έλεγχο αλκοτέστ, βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Νωρίτερα ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο είχε δει το φως της δημοσιότητας από το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

