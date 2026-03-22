ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 11:34
Φρίκη στο δάσος της Δαδιάς: Σκότωσαν 9 μαυρογύπες με δηλητηριασμένα δολώματα – Στο «απροχώρητο η ατιμωρησία»

Εννέα μαυρόγυπες είναι νεκροί, σε σύνολο 12 που βρέθηκαν δηλητηριασμένοι στο δάσος της Δαδιάς, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που ζητά την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων χρόνων, με κύριο θύμα τον εμβληματικό Μαυρόγυπα, πτωματοφάγο αρπακτικό-σύμβολο του Δάσους της Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών δράσεων διατήρησης. Από την προηγούμενη Πέμπτη, 12 Μαυρόγυπες βρέθηκαν δηλητηριασμένοι από ανθρώπινο χέρι, 9 από τους οποίους νεκροί» αναφέρει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύεται από φωτογραφίες με τα δηλητηριασμένα πτηνά.

«Όταν, παρά το γεγονός ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993, παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους, παρά την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, λαμβάνει χώρα ένα τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, σημαίνει ότι η ατιμωρησία και η περιφρόνηση των δραστών για τους θεσμούς έχει φτάσει στο απροχώρητο».

»Καλούμε τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δεσμευτούν για την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει η Πολιτεία για την έρευνα των πλέον σοβαρών κακουργημάτων», τονίζει η οργάνωση, υπογραμμίζοντας πως «το περιστατικό αυτό αποτελεί ηχηρό κάλεσμα πως είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους να αρχίσουν να ταυτοποιούνται και να καταδικάζονται οι δράστες τέτοιων κακουργημάτων».

