Πυρηνική ενέργεια: Οι αντιρρήσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών φορέων – Χαραλαμπίδης, Τσιπουρίδης μιλούν στο topontiki.gr

Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια συζήτηση και στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο, όμως αυτή τη φορά η αναφορά σε μια τέτοια προοπτική έγινε με σαφώς πιο θετικό τόνο ακόμη και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η εξέλιξη αυτή δίνει σε πολλούς την εντύπωση ότι η πυρηνική επιλογή δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μακρινό θεωρητικό σενάριο, αλλά ως μια πιθανή κατεύθυνση που η χώρα ίσως εξετάσει στο μέλλον.

Ακριβώς γι’ αυτό, αρκετοί επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει εγκαίρως και χωρίς υπεκφυγές. Οι μεγάλες ενεργειακές αποφάσεις, υποστηρίζουν, δεν μπορεί να λαμβάνονται σιωπηλά ή μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά χρειάζονται δημόσιο διάλογο, πλήρη ενημέρωση και κριτική ματιά πριν διαμορφωθούν τετελεσμένα. Άλλωστε, κάθε μεγάλη ενεργειακή επιλογή συνοδεύεται από οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές πιέσεις που συχνά εμφανίζονται μόλις διαφανεί μια πιθανή επένδυση μεγάλης κλίμακας.

Το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να αναπτύσσεται ξανά μια θετική στάση απέναντι στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, παρότι για δεκαετίες κυριαρχούσε επιφυλακτικότητα ή και ανοιχτή αντίθεση. Ωστόσο, παρά τη μεταστροφή που παρατηρείται σε ορισμένες κυβερνήσεις, η αντίθεση απέναντι στην πυρηνική ενέργεια παραμένει ισχυρή σε ένα σημαντικό τμήμα της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Οι επικριτές της επισημαίνουν ζητήματα κόστους, ασφάλειας, εξάρτησης από τεχνολογία και καύσιμα που προέρχονται από άλλες χώρες, αλλά και το διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο Δρ. Γιάννης Τσιπουρίδης, σύμβουλος μηχανικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μεταξύ αυτών που εκφράζουν έντονη αντίθεση βρίσκεται και ο Δρ. Γιάννης Τσιπουρίδης, σύμβουλος μηχανικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο οποίος περιγράφει στο topontiki.gr τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση για το ενεργειακό μέλλον: «Πυρηνική Ενέργεια; Όχι, ξανά και ξανά και χωρίς “Ευχαριστώ”. Γιατί; Επειδή είναι η πιο ακριβή μορφή ενέργειας, αλλά έχει πολύ πλούσιους υποστηρικτές κι έτσι διαβάζουμε παντού για “φθηνή και άφθονη ενέργεια”. Επειδή οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης μιας χώρας, καθώς και η τεχνολογία και το καύσιμο ελέγχονται από αλλού. Επειδή τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να μείνουν θαμμένα για πάνω από 10.000 χρόνια. Επειδή αν γίνει ατύχημα, οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Επειδή οι μικροί “λούτρινοι” πυρηνικοί αντιδραστήρες, με τους οποίους όλοι δείχνουν ερωτευμένοι: δεν είναι τσέπης, χρειάζονται κάποια στρέμματα για εγκατάσταση, λειτουργία και δημιουργία ζώνης ασφαλείας, ελάχιστοι λειτουργούν στον κόσμο και κανένας δεν είναι σε εμπορική λειτουργία στις ΗΠΑ. Τέλος, επειδή δεν την χρειαζόμαστε γιατί οι γηγενείς, ανεξάντλητες, φιλικές στο περιβάλλον, φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με αποθήκευση, μπορούν να καλύψουν όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες. Και επίκαιρο: δεν γίνονται πολεμικές εκστρατείες για την εξασφάλιση του αιολικού ή ηλιακού δυναμικού μιας περιοχής».

Ανάλογη είναι και η στάση της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Ο γενικός διευθυντής του ελληνικού γραφείου της, Νίκος Χαραλαμπίδης, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να έχει η πυρηνική βιομηχανία στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις επόμενες γενιές.

Ο γενικός διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης

Μιλώντας στο topontiki.gr ανέφερε ότι: «Η πυρηνική βιομηχανία έχει καταφέρει να είναι μια παγκόσμια απειλή. Έχει καταφέρει ήδη να υποθηκεύσει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που γεννήθηκαν, και άλλων που θα γεννηθούν, με καρκίνο του θυρεοειδούς, καρκίνο του εγκεφάλου, εξασθενημένο ανοσοποιητικό, νοητική υστέρηση. Η πυρηνική βιομηχανία χρησιμοποιεί την κλιματική αλλαγή ως όχημα για να αυτοπαρουσιάζεται ως λύση στο σημερινό πρόβλημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας και αυτάρκειας. Εμείς, ως κοινωνίες, δεν έχουμε κανένα λόγο να την ακολουθήσουμε».

Η αντιπαράθεση γύρω από την πυρηνική ενέργεια δείχνει ότι το ενεργειακό μέλλον δεν είναι απλώς ζήτημα τεχνολογίας. Είναι μια επιλογή που αγγίζει την οικονομία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αποφασίζουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και όσο η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται, τόσο η συζήτηση για το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθηθεί θα παραμένει ανοιχτή.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι πανάκριβοι, επικίνδυνοι και με ιστορικό αποτυχιών

Συνελήφθη με 2.000 ζωντανά μυρμήγκια στις αποσκευές του

ΑΠΕ: Αύξηση κατά 53% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα έως το 2035