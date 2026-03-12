search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:08
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

12.03.2026 12:42

Συνελήφθη με 2.000 ζωντανά μυρμήγκια στις αποσκευές του

12.03.2026 12:42
mirmigia

Ένας άνδρας συνελήφθη αυτή την εβδομάδα με περισσότερα από 2.000 ζωντανά μυρμήγκια κήπου στις αποσκευές του στο κύριο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, ενώ αυξάνονται στην Κένυα οι υποθέσεις λαθρεμπορίου εντόμων.

Ο κινέζος πολίτης Ζανγκ Κετσούν, 27 ετών, συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενυάτα ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε σήμερα το Ρόιτερς. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης είχαν εκδώσει εντολή απαγόρευσης εξόδου για το διαβατήριο του Ζανγκ, αφότου είχε διαφύγει, πέρυσι, της σύλληψης στην Κένυα.

Γιατί οι συλλέκτες πληρώνουν για αποικίες μυρμηγκιών

Λάτρεις των μυρμηγκιών πληρώνουν μεγάλα ποσά για να συντηρούν αποικίες σε μεγάλα διαφανή δοχεία, γνωστά ως formicariums, τα οποία τους προσφέρουν κυριολεκτικά ένα παράθυρο στις περίπλοκες κοινωνικές δομές και συμπεριφορές του είδους.

Πρόστιμα για λαθρεμπόριο μυρμηγκιών στην Κένυα

Πέρυσι επιβλήθηκε πρόστιμο 7.700 δολαρίων ΗΠΑ σε καθέναν από τέσσερις άνδρες επειδή προσπάθησαν να εξαγάγουν χιλιάδες μυρμήγκια πολύτιμα για το οικοσύστημα της Κένυας σε μια υπόθεση για την οποία ειδικοί λένε πως σηματοδότησε μια στροφή στη βιοπειρατεία, από λάφυρα, όπως ελεφαντόδοντο, σε λιγότερο γνωστά είδη.

Τι βρήκε η αστυνομία στις αποσκευές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έρευνα στις αποσκευές του Ζανγκ αποκάλυψε 2.238 μυρμήγκια, περιλαμβανομένων 1.948 μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και τα υπόλοιπα μέσα σε τρία ρολά από «μαλακό ύφασμα».

Οι συνεργοί και το δίκτυο προμήθειας

Οι αστυνομικοί είπαν ότι ο Ζανγκ ήταν δύο εβδομάδες στην Κένυα και αποκάλυψε τρεις συνεργούς, οι οποίοι του προμήθευσαν τα μυρμήγκια.

Η κενυατική Υπηρεσία για την Άγρια Ζωή δήλωσε στο δικαστήριο ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τις έρευνες, μεταξύ άλλων να εξετάσει ένα iPhone και ένα MacBook που κατασχέθηκαν από τον Ζανγκ.

Κατάσχεση παρόμοιου φορτίου στην Μπανγκόκ

Η Υπηρεσία για την Άγρια Ζωή γνωστοποίησε ότι ένα παρόμοιο φορτίο μυρμηγκιών, που προερχόταν από την Κένυα, κατασχέθηκε προχθές, Τρίτη, στην Μπανγκόκ, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου.

