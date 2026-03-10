Καραϊβική: Εντυπωσιακές εικόνες αποκαλύπτουν μοναδικά θαλάσσια πλάσματα και κοράλλια στα ανοικτά των νησιών

Τα νερά στις λαμπερές ακτές των βρετανικών εδαφών της Καραϊβικής αποτελούσαν εδώ και καιρό ένα μυστήριο, γράφει το BBC σε δημοσίευμά του.

Αλλά τώρα οι επιστήμονες στην πρώτη αποστολή πέρα ​​από τα ρηχά νερά των νησιών ανακάλυψαν μια υποθαλάσσια οροσειρά, μια τεράστια «μπλε τρύπα», κοραλλιογενείς υφάλους, προφανώς ανέγγιχτους από την κλιματική αλλαγή και θαλάσσια πλάσματα που δεν έχουν ξαναδεί.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, οι ερευνητές υπέβαλαν κάμερες και άλλο εξοπλισμό σε ακραία πίεση νερού, καταγράφοντας βάθη έως και 6.000 μέτρα (19.700 πόδια).

Για να πλοηγηθούν στα Νησιά Κέιμαν, την Ανγκουίλα και τους Τερκς και Κάικος, αναγκάστηκαν να βασίζονται σε χάρτες δεκαετιών με σοβαρά σφάλματα και ολόκληρες περιοχές που έλειπαν.

Το Κέντρο Περιβάλλοντος, Αλιείας και Επιστήμης Υδατοκαλλιέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου (CEFAS) μοιράστηκε το υλικό και τις ανακαλύψεις του αποκλειστικά με το BBC News.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φέρει από κοινού την ευθύνη για την προστασία της φύσης των νησιών και έως και το 90% των μοναδικών ειδών της Βρετανίας βρίσκονται γύρω από αυτά και άλλα βρετανικά υπερπόντια εδάφη.

Τώρα, οι επιστήμονες λένε ότι ο αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει για την προστασία αυτού του «σχετικά παρθένου» περιβάλλοντος από τις απειλές της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε περιβάλλοντα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους», λέει ο Δρ. Τζέιμς Μπελ, επικεφαλής της αποστολής στο βρετανικό ερευνητικό πλοίο RRS James Cook με επιστήμονες από τα τρία νησιά.

«Μόλις χθες βρήκαμε ένα είδος θαλάσσιου αγγουριού που κολυμπάει και ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι», πρόσθεσε, αποκαλώντας την ποικιλομορφία που έχει δει «πραγματικά, πραγματικά εκπληκτική».

Τα εντυπωσιακά είδη που βρήκαν οι επιστήμονες ανοιχτά των νησιών της Καραϊβικής

Τα Νησιά Κέιμαν, η Ανγκουίλα και τα Τερκς και Κάικος φιλοξενούν 146 είδη που ζουν μόνο σε αυτές τις περιοχές, και αυτή η ερευνητική αποστολή θα πρέπει να προσθέσει ακόμη περισσότερα στη λίστα.

Η ομάδα κατέγραψε σχεδόν 14.000 μεμονωμένα δείγματα και 290 διαφορετικά είδη θαλάσσιων πλασμάτων, αν και χρειάζεται περισσότερη επιστημονική εργασία για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους.

Βρήκαν ένα χέλι πελεκάνος με μια λαμπερή ροζ ουρά που λάμπει με κόκκινο χρώμα για να προσελκύσει τροφή, ένα ψάρι barreeye με σωληνοειδή μάτια που δείχνουν προς τα πάνω για να δουν τις σιλουέτες του θηράματός του, και ένα δρακόψαρο με ένα λαμπερό καλάμι κάτω από το πηγούνι του.

Μιλώντας στο BBC News καθώς το πλοίο πλοηγούνταν σε ένα αχαρτογράφητο υποβρύχιο βουνό που ονομάζεται Pickle Bank, ο Bell είπε: «Δεν είμαστε σίγουροι πόσο κοντά του βρισκόμαστε. Είναι αρκετά δύσκολο να το χαρτογραφήσουμε χωρίς να διατρέχουμε τον κίνδυνο να προσαράξουμε».





Η ομάδα τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βουνό, το οποίο βρίσκεται βόρεια του νησιού Little Cayman, υψώνεται από βάθος 2.500 μέτρων σε περίπου 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα πλάνα αποκαλύπτουν μια φωτεινή μπλε, κίτρινη και πορτοκαλί πλαγιά βουνού που σφύζει από ζωή – χρυσοί πύργοι από κοράλλια που αναπτύσσονται δίπλα σε κοράλλια που μοιάζουν με μεγάλους εγκεφάλους.

Η ομάδα κινηματογράφησε ψάρια να πετούν ανάμεσα σε γοργόνια κοράλλια και πορτοκαλί θαλάσσια σφουγγάρια που μοιάζουν με ζελέ κοντά σε μαύρα κοράλλια.

Έχουν βρει έναν από τους πιο υγιείς και ποικίλους υφάλους στην περιοχή, απαλλαγμένο από τις καταστροφές της ασθένειας των πετρωδών κοραλλιών που μαστίζει την Καραϊβική. Είναι πιθανό ότι αυτός ο ύφαλος προστατεύεται, προς το παρόν, από τα βάθη του και τις απότομες πλαγιές του βουνού.

Οι ύφαλοι βαθέων υδάτων, ή μεσοφωτικοί, είναι συνήθως πολύ βαθιοί για να επηρεαστούν από την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών – που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή – η οποία έχει καταστρέψει το 80% των κοραλλιών του κόσμου από το 2023.

Χρησιμοποιώντας κάμερες βαθέων υδάτων και ηχοβολείς που κατεβαίνουν από την πλευρά του πλοίου, οι ερευνητές έχουν χαρτογραφήσει σχεδόν 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (9.700 τετραγωνικά μίλια) θαλάσσιου πυθμένα και έχουν καταγράψει 20.000 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων λαμπερών ψαριών-φαναριών και κεφαλόποδων που μοιάζουν με εξωγήινους.

«Γνωρίζουμε την επιφάνεια του Άρη ή της Σελήνης καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε την επιφάνεια του δικού μας πλανήτη. Στέλνεις έναν δορυφόρο γύρω τους και τους χαρτογραφείς σε λίγες εβδομάδες», λέει ο Bell.

Η τεράστια «μπλε τρύπα»

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τον ωκεανό μας. Πρέπει να τον χαρτογραφήσουμε σιγά σιγά χρησιμοποιώντας ακουστικά όργανα σε πλοία», εξηγεί.

Στα Τερκς και Κάικος, η ομάδα ανακάλυψε κάτι που έλειπε από τους υπάρχοντες θαλάσσιους χάρτες – μια εξαιρετικά απότομη ορεινή κορυφογραμμή ύψους 3.200 μέτρων που εκτείνεται 70 χιλιόμετρα κατά μήκος του βυθού της θάλασσας, δυτικά ενός μέρους που ονομάζεται Τζέντρι Μπανκ.

Έμειναν επίσης έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν μια τεράστια, κάθετη καταβόθρα που ονομάζεται μπλε τρύπα, 75 χιλιόμετρα νότια μιας όχθης που ονομάζεται Γκραντ Τερκ, η οποία σχηματίστηκε όταν μια σπηλιά κατέρρευσε προς τα μέσα.

«Φανταστείτε να βγάζετε μια κουτάλα παγωτού από τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό είδαμε – έναν κρατήρα πλάτους περίπου 300 μέτρων έως 550 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», λέει ο Μπελ.

Πιστεύουν ότι τα απότομα τοιχώματά της θα μπορούσαν να σχηματίσουν τη βαθύτερη μπλε τρύπα στην Καραϊβική, ανταγωνιζόμενη τη διάσημη Μεγάλη Μπλε Τρύπα της Μπελίζ.

Συνήθως τίποτα δεν ζει μέσα σε μια μπλε τρύπα, αλλά οι κάμερες που έπεσαν μέσα στη νέα ανακάλυψη δείχνουν μικρά σφουγγάρια, ένα είδος αχινού που ονομάζεται μεγάλος σπαταγγοειδής, και ποικίλα είδη ψαριών.

Και 25 χιλιόμετρα βόρεια της Ανγκουίλα, οι ερευνητές ακολούθησαν φήμες που διέδιδαν ντόπιοι ψαράδες που είχαν τραβήξει κομμάτια κοραλλιών ενώ εργάζονταν. Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένας ύφαλος 4 χιλιομέτρων με μωσαϊκά κοραλλιών που αναπτύσσονταν σε «κήπους» σφουγγαριών.

Βρήκαν επίσης μαύρα κοράλλια που θα μπορούσαν να είναι χιλιάδων ετών, γεγονός που τα καθιστά από τα παλαιότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Αυτό μας λέει ότι αυτά τα περιβάλλοντα είναι πραγματικά παρθένα και υγιή», λέει ο Bell.

Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές με βαθιά νερά και απόκρημνα βουνά, επειδή μπορούν να διοχετεύσουν νερό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά στην επιφάνεια, παρέχοντας τροφή για ζώα ή ως σημεία ψαρέματος.

Επί του πλοίου, το CEFAS συνεργάστηκε με μια ομάδα περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων από τα Νησιά Κέιμαν, την Ανγκουίλα και τα Τερκς και Κάικος, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα για να βελτιώσουν τα σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας και να βρουν νέες ευκαιρίες αλιείας για τις νησιωτικές κοινότητες.

«Τα νησιά μας γεννήθηκαν κυριολεκτικά από τη θάλασσα. Αλλά όσον αφορά τα παράκτια περιβάλλοντά μας, πραγματικά δεν είχαμε την ευκαιρία πριν να ανακαλύψουμε τι υπάρχει εκεί έξω», δήλωσε η Κέλι Φόρσαϊθ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος των Νήσων Κέιμαν στο BBC News. Οι κυβερνήσεις των νησιών συμμετείχαν στην έρευνα στο πλαίσιο ενός έργου που ονομάζεται Πρόγραμμα Γαλάζιας Ζώνης.

Το έργο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει τις νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις του προς τον ΟΗΕ για την προστασία του 30% των ωκεανών του κόσμου έως το 2030 σε καθορισμένες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να σχεδιάσει ένα πλαίσιο σε έναν χάρτη και να πει: “Αυτή είναι μια προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή”», εξηγεί η Μπελ.

«Αλλά αν δεν ξέρεις τι περιέχει, δεν ξέρεις αν αυτό είναι καθόλου χρήσιμο.»

