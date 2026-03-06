Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» την παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια, όπως καταγράφεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Το εν λόγω στιγμιότυπο αποτυπώνει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν ξεβραστεί σε ένα βραχώδες τμήμα της ακτής, με την εικόνα να θυμίζει καταστάσεις του προηγούμενου καλοκαιριού, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.

Τότε, πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, με την κατάσταση να επηρεάζει την επισκεψιμότητα ορισμένων παραλιών και, κατά συνέπεια, την τοπική αγορά.

Ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών πιθανόν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών τους θηρευτών. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος κρούει τον κώδωνα: Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην Οδηγία για τις ΑΠΕ

Debate για τα αιολικά πάρκα στο topontiki.gr: Οι αντιδράσεις, οι διαφωνίες και οι προτάσεις για αλλαγές

«Δεν θα τους αφήσουμε να μας φιμώσουν»: Αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή η Greenpeace μετά την απόφαση δικαστή