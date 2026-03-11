search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:55
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βάλια Μπαζού ΒΑΛΙΑ ΜΠΑΖΟΥ

11.03.2026 14:58

ΑΠΕ: Αύξηση κατά 53% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα έως το 2035

11.03.2026 14:58
fotovoltaiko ergazomenos

«Απογείωση» πράσινων θέσεων εργασίας προβλέπει παγκοσμίως και ειδικά για τη χώρα μας η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE). Η Ελλάδα είναι από τις χώρες της ΕΕ που αναδεικνύεται στους πλέον δυναμικούς παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας του ενεργειακού τομέα, με πρόβλεψη για εκτίναξη της απασχόλησης στις ΑΠΕ, σε ποσοστό 52,9% μέχρι το 2035.

Η εκτίμηση είναι της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE- Hellenic Association for Energy Economics), η οποία στο «Chart of the Month Vol. 38» που δόθηκε στη δημοσιότητα, επισημαίνει τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ και την άμεση σχέση που έχουν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της HAEE, για την Ελλάδα προκύπτουν τα εξής άκρως σημαντικά στοιχεία:

– Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απασχόληση στον ενεργειακό τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 19,6% έως το 2035, στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται να φτάσει το 52,9%

Η πάνω από υπερδιπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντανακλά την ισχυρή επενδυτική δυναμική που υπάρχει στη χώρα μας για την πράσινη μετάβαση.

– Η αύξηση των θέσεων εργασίας τροφοδοτείται κυρίως από:

Την επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τον εξηλεκτρισμό των συστημάτων, τις αναβαθμίσεις των υποδομών και των δικτύων.

Παγκόσμια αύξηση στην απασχόληση από ΑΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η HAEE, η απασχόληση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξασφάλισε 16,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2024, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή επέκταση του κλάδου.

Τα φωτοβολταϊκά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των θέσεων, αντιπροσωπεύοντας το 44% της παγκόσμιας απασχόλησης στις ΑΠΕ, και ακολουθούν τα βιοκαύσιμα, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η αιολική ενέργεια. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί ήδη σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε πολλαπλές τεχνολογίες.

Η HAEE  επισημαίνει ότι για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά εργασίας θα συμβαδίζει με τις γρήγορα εξελισσόμενες απαιτήσεις σε θέσεις απασχόλησης των ΑΠΕ, χρειάζονται πρωτοβουλίες εξειδίκευσης και επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του IRENA (International Renewable Energy Agency- Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ) που είχε παρουσιάσει το pontiki.gr, τον φετινό Ιανουάριο για την απασχόληση στις ΑΠΕ (Annual Review 2025 με στοιχεία 2024), η Ευρώπη είχε συνολικά 2,04 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από τις οποίες λίγο λιγότερες από 1,8 εκατομμύρια βρίσκονταν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι τα 27 κράτη – μέλη της Ένωσης παραμένουν μία από τις σημαντικότερες περιοχές απασχόλησης παγκοσμίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα μέτρα και τα έργα για την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 1,7–1,8 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Η έρευνα

Διαβάστε επίσης:

Καραϊβική: Εντυπωσιακές εικόνες αποκαλύπτουν μοναδικά θαλάσσια πλάσματα και κοράλλια στα ανοικτά των νησιών

Copernicus: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς παγκοσμίως στα χρονικά, ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

texerani khdeies froyron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

mairi-maragoudaki-3
ADVERTORIAL

“Η γυναίκα του δάσους” – Μια συγκλονιστική παράσταση στο Calderone Art Space από το Σάββατο 21/3 στις 19:00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:55
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

1 / 3