ΑΠΕ: Αύξηση κατά 53% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα έως το 2035

«Απογείωση» πράσινων θέσεων εργασίας προβλέπει παγκοσμίως και ειδικά για τη χώρα μας η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE). Η Ελλάδα είναι από τις χώρες της ΕΕ που αναδεικνύεται στους πλέον δυναμικούς παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας του ενεργειακού τομέα, με πρόβλεψη για εκτίναξη της απασχόλησης στις ΑΠΕ, σε ποσοστό 52,9% μέχρι το 2035.

Η εκτίμηση είναι της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE- Hellenic Association for Energy Economics), η οποία στο «Chart of the Month Vol. 38» που δόθηκε στη δημοσιότητα, επισημαίνει τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ και την άμεση σχέση που έχουν με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της HAEE, για την Ελλάδα προκύπτουν τα εξής άκρως σημαντικά στοιχεία:

– Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απασχόληση στον ενεργειακό τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 19,6% έως το 2035, στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται να φτάσει το 52,9%

– Η πάνω από υπερδιπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντανακλά την ισχυρή επενδυτική δυναμική που υπάρχει στη χώρα μας για την πράσινη μετάβαση.

– Η αύξηση των θέσεων εργασίας τροφοδοτείται κυρίως από:

Την επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τον εξηλεκτρισμό των συστημάτων, τις αναβαθμίσεις των υποδομών και των δικτύων.

Παγκόσμια αύξηση στην απασχόληση από ΑΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η HAEE, η απασχόληση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξασφάλισε 16,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2024, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή επέκταση του κλάδου.

Τα φωτοβολταϊκά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των θέσεων, αντιπροσωπεύοντας το 44% της παγκόσμιας απασχόλησης στις ΑΠΕ, και ακολουθούν τα βιοκαύσιμα, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η αιολική ενέργεια. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί ήδη σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε πολλαπλές τεχνολογίες.

Η HAEE επισημαίνει ότι για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά εργασίας θα συμβαδίζει με τις γρήγορα εξελισσόμενες απαιτήσεις σε θέσεις απασχόλησης των ΑΠΕ, χρειάζονται πρωτοβουλίες εξειδίκευσης και επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του IRENA (International Renewable Energy Agency- Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ) που είχε παρουσιάσει το pontiki.gr, τον φετινό Ιανουάριο για την απασχόληση στις ΑΠΕ (Annual Review 2025 με στοιχεία 2024), η Ευρώπη είχε συνολικά 2,04 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από τις οποίες λίγο λιγότερες από 1,8 εκατομμύρια βρίσκονταν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι τα 27 κράτη – μέλη της Ένωσης παραμένουν μία από τις σημαντικότερες περιοχές απασχόλησης παγκοσμίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα μέτρα και τα έργα για την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 1,7–1,8 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Η έρευνα

