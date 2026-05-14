ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:54
14.05.2026 08:23

Θεσπρωτία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού «ξήλωσε» πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Βούλγαρος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχό του και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος 50 μέτρων, πριν ακινητοποιηθεί.

Είχε πιει ο οδηγός, εκτεταμένες οι ζημιές

Όπως αναφέρει το thespro, ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο.

Μάλιστα και μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για ώρα ουρά οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, όμως οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.

