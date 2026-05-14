Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 13χρονου αγοριού από την περιοχή των Μουδανιών, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα (14/5) τα ξημερώματα και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα, 13χρονος εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι τον αναγνώρισαν και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί την περασμένη Τρίτη με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

