Καραμανλής στην Ξάνθη, μαζί με τον Κινέζο πρέσβη

Στην ακριτική Ξάνθη μεταβαίνει σήμερα ο Κώστας Καραμανλής, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), της οποίας είναι πρόεδρος, και μαζί του θα βρεθεί και πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Φανγκ Κι, προσωπικός προσκεκλημένος του πρώην πρωθυπουργού.

Το ενδιαφέρον – πέραν της παρουσίας του Κινέζου πρέσβη – είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στην εκδήλωση της ΣΕΚΕ και, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα περιοριστεί στα ζητήματα των καπνοπαραγωγών, αλλά αναμένεται να αναφερθεί και στην τρέχουσα συγκυρία, ιδίως σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα.

Όσον αφορά στον Φανγκ Κι, αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Ξάνθης, Στράτο Κοντό, γιο του διευθυντή της ΣΕΚΕ, και πρώην υπουργού Αλέξανδρου Κοντού, και να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ξάνθης, τις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΕ και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων.

